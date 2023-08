Koszmar na wczasach w Chorwacji. Efa piaskowa ukąsiła dziecko. "Walka z czasem"

Dramatyczne sceny rozegrały się w Parku Narodowym Paklenica w Chorwacji. Trzyosobowa rodzina z Belgii przyjechała do tego kraju na wczasy. Pewnego dnia rodzice zabrali swojego 6-letniego synka na spacer do wspomnianego parku. Jest to miejsce tłumnie odwiedzane przez turystów.

Rodzina zatrzymała się na kilka chwil nad brzegiem rzeki. To wtedy 6-letni Thibaut zbliżył się do wody, aby sięgnąć za leżącą tam gałąź. W pewnym momencie rodzice usłyszeli przeraźliwy krzyk i płacz dziecka.

Chorwacja. Bestia zaatakowała 6-latka. "Walka z czasem"

Okazało się, że wokół gałęzi, za którą chwycił chłopiec, owinięty był jeden z najniebezpieczniejszych, jadowitych węży na świecie - efa piaskowa. 6-latek został ukąszony w rękę. - Ja go nie zauważyłem, ale moja żona widziała węża z szeroko otwartą paszczą i wyraźnie widocznymi kłami - powiedział mediom ojciec chłopca.

fot. Efa piaskowa, korbacz pospolity (Echis carinatus)/ Shutterstock

Rozpoczęła się walka z czasem. Rodzice nie mogli telefonicznie wezwać ratowników, bo w miejscu, w którym się zatrzymali, nie było zasięgu. Najbliższy punkt medyczny był oddalony o kilka kilometrów. Ostatecznie rodzinie udało się znaleźć pomoc i przetransportować 6-latka do szpitala.

Thibaut przeżył, bo w lekarze podali mu antidotum, zanim jad węża dotarł do jego serca. - Czuję się lepiej, mogę wstać i iść się pobawić - powiedział dziennikarzom chłopiec.

RadioZET.pl /Newsweek/ RTL Info