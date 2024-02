Kupił pocisk na bazarze. Okazało się, że to broń nuklearna

Do Muzeum Sił Powietrznych USA zgłosił się mężczyzna z Bellevue, który zaproponował przekazanie zabytkowej rakiety. Eksperci, którzy przybyli na miejsce, odkryli, że to… broń nuklearna.

Broń nuklearna w garażu

Mężczyzna, który chciał oddać eksponat do Muzeum Sił Powietrznych, tłumaczył, że rakieta należała do jego zmarłego niedawno sąsiada. Sąsiad kupił pocisk na wyprzedaży i przez lata trzymał go w garażu.

fot. Bellevue Police Department

Technicy policyjnego oddziału saperskiego w Bellevue powiedzieli, że to Douglas AIR-2 Genie – rakieta zaprojektowana do przenoszenia głowicy nuklearnej W25 o mocy 1,5 węzła. Ponieważ pocisk nie miał podłączonej głowicy bojowej, nie było zagrożenia eksplozją i eksponat mógł zostać oddany mężczyźnie, żeby ten przekazał go do muzeum. Rzecznik policji w Bellevue, powiedział, że to „w zasadzie zbiornik na paliwo rakietowe”.

Genie to „najpotężniejszy pocisk przechwytujący, jaki kiedykolwiek rozmieszczono w Siłach Powietrznych Stanów Zjednoczonych”. Jego produkcja zakończyła się w 1962 roku.

Źródło: Radio ZET/The Telegraph