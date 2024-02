Jeden z największych krajów dzieli się na pół. „Fundamentalne znaczenie”

Geofizycy z Chińskiego Uniwersytetu Oceanicznego, Chińskiej Akademii Geologicznej, Morskiego Instytutu Badawczego w Pekinie i Uniwersytetu Stanforda zbadali poziomu helu w górskich źródłach. Wnioski są zaskakujące: jeden z największych na świecie krajów dzieli się na pół.

Kraj dzieli się na pół

Geofizycy – Lin Liu, Danian Shi, Simon L. Klemperer i in. - przeprowadzili obszerną analizę poziomu helu w źródłach górskich w Himalajach. Badanie wykazało, że poziom helu jest wyższy w południowym Tybecie w porównaniu z Tybetem północnym. Sugeruje to, że indyjska płyta tektoniczna pod płaskowyżem tybetańskim dzieli się na dwie części.

Do szczegółowych pomiarów wykorzystano specjalistyczne narzędzie 3D. „Nasze funkcje odbiornika 3D fali S niedawno ujawniły prostopadłe do orogonu rozdarcie lub wypaczenie płyty indyjskiej” – napisali naukowcy w artykule opublikowanym w ESS Open Archive.

Badanie sugeruje, że górna część wyskoczy i spowoduje wyniesienie Tybetu wyżej, a dolna połowa zapadnie się głębiej.

„Nie wiedzieliśmy, że kontynenty mogą zachowywać się w ten sposób, a dla nauki o Ziemi, to całkiem fundamentalne” – przyznał w rozmowie z „Science” Douwe van Hinsbergen, geofizyk z Uniwersytetu w Utrechcie.

Źródło: Radio ZET/Lin Liu, Danian Shi, Simon L Klemperer i in. „Slab tearing and delamination of the Indian lithospheric mantle during flat-slab subduction, southeast Tibet” ESS Open Archive 2023