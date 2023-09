Łukaszenka ma kłopoty. To może go czekać za współpracę z Putinem

Alaksandr Łukaszenka może mieć kłopoty. Prezydentowi Białorusi grożą konsekwencje prawne za jego współpracę z Władimirem Putinem oraz zaangażowanie w wojnę w Ukrainie, przede wszystkim udzielanie pomocy militarnej państwu-agresorowi i udostępnianie lokacji rosyjskiej armii.

Łukaszenka ma kłopoty. Grozi mu nakaz aresztowania

Chodzi m.in. o informacje, które pod koniec sierpnia podawał szef ukraińskiego wywiadu wojskowego gen. Kyryło Budanow. Z Rosji na Białoruś miały wówczas zostać przetransportowane głowice nuklearne. Budanow podkreślił jednak, że władze w Mińsku nie są w stanie ich użyć, gdyż "strona białoruska nie jest technicznie przygotowana do przeprowadzenia takiego ataku".

Portal NEXTA poinformował natomiast, że w tej sprawie zainterweniowała już Bruksela. Parlament Europejski wezwał Międzynarodowy Trybunał Karny, aby ten wydał nakaz aresztowania dyktatora z Mińska.

Przypomnijmy, że podobną decyzję o międzynarodowym nakazie aresztowania MTK wydał w marcu tego roku wobec samego Putina. Oznacza to, iż co najmniej 123 państwa są zobligowane do zatrzymania prezydenta Rosji, jeśli pojawi się na ich terytorium. M.in. z tego powodu Putin musiał odwołać swoją sierpniową wizytę w RPA.