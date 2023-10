"Mamy powody do zbrojnej interwencji". Padła groźba z Białorusi

Na Litwie zapadła decyzja o wprowadzeniu zakazu tranzytu białoruskich towarów przez granicę, co nie obyło się bez reakcji Mińska. - Taki krok stanowi agresję ekonomiczną - powiedział Paweł Murawiejka, pierwszy zastępca szefa Rady Bezpieczeństwa Białorusi. Stwierdził też, że daje to powody do zbrojnej interwencji.