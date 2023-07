Dziennikarz został porwany i zamordowany. Do jego piersi przyczepiono wiadomości

Zwłoki 59-letniego Luisa Sancheza, który pracował dla dziennika "La Jornada", znaleziono w wiosce El Ahuacate niedaleko miasta Tepic - poinformowała prokuratura. W piątek żona dziennikarza, która nie miała z nim kontaktu od środy, złożyła oficjalne zawiadomienie o jego zaginięciu.

Zdaniem prokuratury Sanchez został zamordowany między 48 a 24 godzinami przed znalezieniem jego ciała, a zbrodnia ma związek z jego praca zawodową. Dziennikarz zniknął dzień po tym, jak w drodze do pracy zaginęły dwie inne osoby - nauczyciel i były reporter.

Meksyk. Zamordowano znanego dziennikarza

Do piersi Sancheza były przyczepione dwie wiadomości, ale władze nie ujawniły ich treści. Według raportu międzynarodowej organizacji Reporterzy bez Granic od 2000 roku zamordowano w Meksyku prawie 150 dziennikarzy. Meksykańska Komisja Obrony i Promocji Praw Człowieka wezwała władze do wyjaśnienia, co się stało.

Organizacje zajmujące się wolnością prasy konsekwentnie oceniają Meksyk jako jeden z najbardziej niebezpiecznych krajów dla dziennikarzy.

NAPISZ DO NAS Byłeś świadkiem ważnego zdarzenia? Widziałeś coś intrygującego lub bulwersującego? Chcesz, żebyśmy opisali ważny problem? Napisz do nas! Informacje, zdjęcia i nagrania możesz przesłać nam na informacje@radiozet.pl.

RadioZET.pl/ PAP/ BBC