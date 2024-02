Nawalny zmarł wcześniej? W kolonii karnej nie działały kamery. Więzień widział FSB

Pojawiają się nowe, nieoficjalne ustalenia w sprawie śmierci rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Jak podaje portal Meduza, zamieszanie w kolonii karnej zaczęło się już w czwartek, czyli dzień przed podawaną przez reżimowe władze datą śmierci Nawalnego.

Jeden z więźniów miał przekazać informacje, że godzinach rannych, w piątek 16 lutego, nikt nie widział w kolonii karnej karetek pogotowia. Pojawiły się one dopiero wtedy, gdy krążyła już informacja o śmierci Nawalnego.

Nawalny zmarł wcześniej? W kolonii karnej nie działały kamery

Meduza zwraca uwagę, że co najmniej jeden szczegół nie pasuje do informacji podawanych przez władze. Przekazały one, że Nawalny zasłabł po spacerze i od razu stracił przytomność. Na miejsce - jak podają rosyjskie źródła - przyjechała karetka, ale reanimacja opozycjonisty nie powiodła się.

Nawalny mówił kiedyś, że spacery w karcerze zaczynały się wcześnie rano. Podawana godzina, podczas której opozycjonista miał poczuć się źle, nie zgadza się z panującym w więzieniu harmonogramem.

Serwis Gulagu.net podał również, że 16 lutego w kolonii karnej nie działały niektóre kamery. Portal powołał się na dokumenty, do których dotarł. Co więcej, jak wynika z relacji jednego z więźniów, dwa wcześniej do łagru przyjeżdżali funkcjonariusze Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB), policji politycznej Putina.

Przed trzema laty Nawalny został aresztowany i uwięziony po powrocie do kraju z Niemiec, gdzie leczył się po próbie otrucia, jak się powszechnie uważa, przeprowadzonej przez rosyjskie służby specjalne. W kolejnych wytaczanych przez władze procesach został łącznie skazany na ponad 30 lat więzienia.

Źródło: Radio ZET/ PAP/ Meduza