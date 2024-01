"Noworoczne przemówienie Putina wygenerowało AI". Wracają plotki o śmierci prezydenta

Od miesięcy w mediach pojawiają się plotki o poważnej chorobie, a nawet śmierci prezydenta Rosji Władimira Putina. Nie brakuje ekspertów, którzy twierdzą, że autokrata korzysta z pomocy sobowtórów. Analizę w tej kwestii przeprowadzili badacze z Japonii. Wykonane przez nich badanie wykazało, że podobieństwo podczas dwóch wystąpień Putina wyniosło zaledwie 18 proc.

Noworoczne przemówienie Putina wygenerowane przez AI?

Temat wrócił po tym, jak w Rosji wyemitowano noworoczne przemówienie Władimira Putina. Anton Geraszczenko, doradca w ukraińskim rządzie zauważył na nim coś podejrzanego. Pojawiły się też podejrzenia, że całe nagranie zostało wygenerowane przez sztuczną inteligencję. "Co się dzieje z jego brodą? Co się z nim stało w ciągu jednej nocy? - dopytywał Geraszczenko, pokazując przy tym kadry z filmu.

Z kolei Igor Suszko, aktywista z think tanku wind of Change Reseatch Group (WCRG) napisał: "Noworoczne przemówienie Putina zostało wygenerowane komputerowo. Zwróćcie uwagę na obszar szyi awatara". Dodał, że "to całkiem dziwne, że Kreml to zrobił i z pewnością zwiększy to liczbę krajowych pogłosek o tym, że z prawdziwym Putinem dzieje się coś złego". Podkreślił też, że wpłynie to na niezweryfikowane twierdzenia, że prezydent Rosji zmarł, a jego sobowtór jest chory".

Mocna zapowiedź Putina

W noworoczny poniedziałek Putin zapowiedział, że ataki na Ukrainę zostaną zintensyfikowane. Takie słowa padły podczas jego wizyty w szpitalu wojskowym w Moskwie, gdzie oświadczył, że siły zbrojne będą w dalszym ciągu atakować ukraińskie "instalacje wojskowe".

Putin powiedział żołnierzom, że wojna obraca się na korzyść Moskwy i chce jej szybkiego zakończenia, ale tylko na warunkach Rosji. Dodał, że zachodni zwolennicy Ukrainy są największą przeszkodą w zakończeniu konfliktu, ale - jak stwierdził - ich retoryka zaczyna się zmieniać, bo zaczynają zdawać sobie sprawę, że nie mogą "zniszczyć" Rosji.

Źródło: Radio ZET/"Fakt"