Atak nożownika w Dublinie. Do rajdu napastnika z nożem doszło w czwartek w północnej części stołecznego Dublina. Mężczyzna ranił kilka osób, w tym – jak czytamy - co najmniej troje dzieci. Jedno z nich trafiło do szpitala z poważnymi ranami kłutymi.

„Irish Times” podał, że co najmniej troje dzieci odniosło rany kłute. Ucierpieli też mężczyzna i kobieta. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że liczba poszkodowanych może wzrosnąć. Do zdarzenia doszło przed Gaelscoil Coláiste Mhuire na Parnell Square East, kiedy dzieci wyszły z pobliskiej szkoły podstawowej.

Dublin. Nożownik rzucił się na dzieci. Wyszły ze szkoły

Serwis gazety podał też, że "kilku naocznych świadków widziało, jak odebrano napastnikowi duży nóż". Następnie miał zostać rzucony na trawę i obezwładniony. Czytamy, że zdążył samookaleczyć się przed przyjazdem służb.

Motyw ataku pod szkołą w Dublinie pozostaje nieznany. Miejsce, w którym nożownik atakował dzieci, zostało ogrodzone.

