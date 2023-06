"Ofensywa na trzech odcinkach". ISW: Ukraina wyzwoliła kilka miejscowości

Ukraina ruszyła z kontrofensywą w pierwszych dniach czerwca. Wzmożone uderzenia sił Kijowa mają miejsce głównie w obwodzie zaporoskim. Z racji ciszy informacyjnej w sieci pojawiają się jedynie szczątkowe informacje, w tym krótkie nagrania.

Amerykański think tank ISW poinformował we wtorek 13 czerwca, że Ukraińcy działają aktywnie w zachodniej części obwodu zaporoskiego, gdzie - według ukraińskiego ministerstwa obrony - wyzwolono jedną miejscowość. We wschodniej części obwodu zaporoskiego i zachodniej części obwodu donieckiego w tym samym czasie zostało wyzwolonych sześć miejscowości.

Ukraina. "Ofensywa na trzech odcinkach frontu"

Czytamy, że w obwodzie donieckim postępy wojsk odnotowano na flankach Bachmutu, gdzie - jak przyznają źródła rosyjskie - Ukraińcy kontynuują kontrataki na pozycje rosyjskie na północ, południowy zachód i północny zachód od miasta. Bachmut został zdobyty przez Rosjan w maju, po wielomiesięcznych szturmach. Najemna Grupa Wagnera zamieniła 70 tys. przed wojną ośrodek w ruiny.

ISW wyjaśnia, powołując się na ukraińskie źródła, że wyzwolone zostały miejscowości na południe i południowy zachód od Wełykiej Nowosiłki: Łewadne (20 km na południowy zachód), Nowodariwka (15 km na południowy zachód), Neskuczne (na południe, między Wełyką Nowosiłką i Storożewe), Storożewe (3 km na południe), Błahodatne (również 3 km na południe) i Makariwka (5 km na południe).

"Rosyjscy blogerzy wojenni twierdzą, że zła pogoda uniemożliwiła działania rosyjskiego lotnictwa, utrudniając obronę Rosjan przeciwko atakom ukraińskim w pobliżu granicy administracyjnej obwodu donieckiego i zaporoskiego" - relacjonuje Instytut. Rosjanie zapewniają, że zdobycze taktyczne armii ukraińskiej 11 czerwca były możliwe dzięki deszczom i mgłom, z powodu których lotnictwo rosyjskie nie mogło ostrzeliwać miejsc koncentracji oddziałów ukraińskich.

