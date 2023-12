Poseł zagroził "gniewem Allaha" i padł na ziemie. "Jego stan jest poważny"

To, że politycy potrafią szokować, nie jest dla nikogo tajemnicą. Wystarczy przypomnieć wtorkowy wybryk Grzegorza Brauna, o którym rozpisują się media na całym świecie. Polski Sejm nie ma jednak monopolu na zaskakujące sceny, co udowadnia nagranie z tureckiego parlamentu. Nie możemy tu oczywiście mówić o skandalu na miarę Grzegorza Brauna, jednak zbieg okoliczności jest co najmniej zdumiewający.

Turcja. Polityk groził "gniewem Allaha". Doznał zawału serca

Na filmie, który krąży w mediach społecznościowych widać tureckiego posła Hasana Bitmeza, który wygłasza przemówienie na Zgromadzeniu Ogólnym tamtejszego parlamentu. W pewnym momencie odniósł się do kwestii wojny na Bliskim Wschodzie i zwrócił się Izraela słowami: - Nie unikniecie gniewu Allaha!".

Polityk zdążył jeszcze powiedzieć "pozdrawiam was wszystkich", a następnie z impetem upadł na ziemię, uderzając głową o podłogę. Na pomoc natychmiast ruszyli pozostali uczestnicy Zgromadzenia Ogólnego. "Times of Izrael" podał, że Bitmez doznał zawału serca.

Turecki minister zdrowia Fahrettin Koc przekazał, że poseł konserwatywnej Partii Szczęśliwości został przewieziony do szpitala. Lekarze określają jego stan jako "poważny".

Źródło: Radio ZET/"Times of Izrael"