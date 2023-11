Przełom ws. ewakuacji Polaków z Gazy. "Trudna układanka z terrorystami w grze"

Na pokładzie dwóch samolotów wojskowych C-130 Hercules do kraju wrócą Polacy ewakuowani ze Strefy Gazy. Maszyny są już w Egipcie. "Kilkadziesiąt minut temu w Egipcie wylądowały dwa polskie samoloty C-130 Hercules. W skład grupy zadaniowej zaangażowanej w realizację operacji NEON-E wchodzą żołnierze sił powietrznych, wojsk specjalnych oraz wojskowy personel medyczny" - przekazał Sztab Generalny Wojska Polskiego.

Ewakuacja Polaków z Gazy. Herculesy już czekają

Wiadomo, że na pokładach wojskowych maszyn znajduje się pomoc humanitarna - ta trafi do centrów medycznych w Egipcie, w których przebywają ranni ewakuowani ze Strefy Gazy. W ciągu najbliższych godzin planowany jest powrót do Polski - przekazało wojsko. Podkreślono, że samoloty zabiorą do kraju Polaków, których udało się ewakuować z ogarniętego wojną terytorium.

"Za chwile samoloty ruszają w podróż powrotną z pierwszą grupą. Cieszę się, że w sb. mogłem przekazać dobre wieści, ale warto pamiętać, że to była trudna układanka z terrorystami i służbami w grze. Bez obecności na miejscu węzeł gordyjski. Ludzie w MSZ cały czas robili dobrą robotę" - przekazał Jacek Siewiera.

O godzinie 11:00 Sztab Generalny WP przekazał, że samoloty ruszyły w drogę powrotną. We wpisie opublikowanym w mediach społecznościowych podano, że na pokładzie Herculesów jest 18 Polaków.

"Pierwsi obywatele RP przekroczyli przejście graniczne"

Przypomnijmy, że ewakuacja Polaków ze Strefy Gazy rozpoczęła się w niedzielę 12 listopada. Tego dnia Jacek Siewiera, szef BBN przekazał, że pierwsi obywatele RP przekroczyli przejście graniczne palestyńskie enklawy z Egiptem w Rafach.

"Siły powietrzne zgodnie z postanowieniem prezydenta są w gotowości do realizacji transportu" - napisał Siewiera w mediach społecznościowych. Podobną informację podało w niedzielę MSZ. "Pierwsi polscy obywatele zostali ewakuowani ze Strefy Gazy przez przejście graniczne w Rafah. To ogromny sukces pracowników Ambasad RP w Tel Awiwie, Ramallah, Kairze i polskiego MSZ, którzy nie ustają w wysiłkach, aby nasi rodacy jak najszybciej opuścili teren działań wojennych" - przekazano.

Źródło: Radio ZET