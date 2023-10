Rosja testuje "latający Czarnobyl". Władimir Putin ogłosił sukces

W czwartek prezydent Rosji Władimir Putin poinformował, że przeprowadzono ostatni udany test międzykontynentalnego pocisku manewrującego o napędzie atomowym - Buriewiestnik, nazywany jest też "latającym Czarnobylem". - Rosja jest już po teście rakiety manewrującej o napędzie atomowym - powiedział Putin.

Testy nowej broni w Rosji. Może mieć ogromny zasięg

To, co rzekomo wyróżnia rosyjską broń, to wysokie zaawansowanie techniczne. Pocisk bazujący na napędzie atomowym ma mięć niemalże nieograniczony zasięg.

Buriewiestnik ma być zdolny do przenoszenia zarówno konwencjonalnych, jak i nuklearnych głowic. Pierwszy raz Władimir Putin ogłosił rozwój w zakresie użycia tego rodzaju broni w 2018 roku.

Wiadomo, że Rosja już w latach 2017-2019 przeprowadzała testy Buriewiestnika. Tych miało być 13 i wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. Podczas jednej z prób rakieta eksplodowała, zabijając siedem osób.