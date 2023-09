Samochody pływają, są ofiary śmiertelne. Niespotykane ulewy nad morzem w Bułgarii

Mer położonej na południowym wschodzie Bułgarii gminy Carewo ogłosił w regionie stan klęski żywiołowej. - To przypomina apokalipsę - powiedział. Kosti - jedna z wiosek gminy jest całkowicie podtopiona, a położone w pobliżu zbiorniki retencyjne są przepełnione. Reuters donosi, że zarządzono też ewakuację, domy musiało opuścić 60 osób.



Według mera woda zerwała kilka mostów, drogi są zalane i nieprzejezdne, wiele samochodów żywioł uniósł do morza. Na nagraniach, które trafiły do sieci, widać auta zalane aż po dach w miasteczku Carewo.

Bułgaria. Ulewy i powodzie gminie Carewo, nie żyją 2 osoby

W wielu miejscowościach brakuje prądu. We wspomnianym Carewie goście utknęli w hotelach. Straż pożarna podała, że w całym regionie ulewy i powodzie uwięziły ponad 10 tys. osób. Podejmowane są próby ewakuacji ludzi z niektórych kempingów, lecz - jak przekazała straż pożarna - z powodu stanu dróg działania te są niezwykle skomplikowane.

Władze ostrzegły, by ludzie nie próbowali ewakuować się na własną rękę. We wsi Lozenec mieszkańców i turystów przeniesiono na wyżej położone tereny. Prognozy meteorologiczne nie przewidują szybkiej poprawy sytuacji.



Ewgenia Manołowa - PAP