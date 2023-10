AKTUALIZACJA - GODZ. 21:40

Lotnisko w Machaczkale zostało oswobodzone od demonstrantów - podała w niedzielę wieczorem Federalna Agencja Transportu Powietrznego Rosji. Nie ma doniesień, by ktokolwiek został poszkodowany w wydarzeniach w porcie lotniczym w stolicy Dagestanu.

Z kolei izraelskie media poinformowały o obywatelach Izraela i Żydach, którzy są pod "bezpiecznym nadzorem" na lotnisku w Machaczkale. Rosyjskie media społecznościowe przekazują, że na lotnisko przybyły wzmocnione oddziały policji; na razie nie wiadomo, czy doszło do zatrzymań.

Tłum mieszkańców zebrał się w niedzielę wieczorem w pobliżu lotniska w Machaczkale. Jak informują kanały CzP Dagestan i Tut Dagestan na Telegramie, przyczyną był przylot samolotu linii Red Wings z Tel Awiwu. Machaczkała to miasto w Dagestanie, który jest republiką położoną na południu Federacji Rosyjskiej.

Samolot z Izraela zaatakowany w Rosji. Zamieszki na lotnisku

Filmy dystrybuowane przez kanały w mediach społecznościowych przedstawiają kilkaset osób. Niektórzy z nich kłócą się z funkcjonariuszami policji. Niektórzy trzymają w rękach plakaty.

W niedzielę zaczęły rozprzestrzeniać się w mediach społecznościowych informacje, że do Dagestanu przylatuje „bezpośredni lot z Izraela” z wezwaniami do przybycia na lotnisko i niedopuszczenia do lądowania maszyny.

"Według mediów rosyjskich demonstranci wdarli się do budynku dworca lotniczego i na pas startowy" - relacjonuje agencja AFP. Zgromadzeni sprawdzają samochody wyjeżdżające z lotniska. Portal Wot Dagestan twierdzi, że w poszukiwaniu obywateli Izraela sprawdzane są dokumenty osób znajdujących się w samochodach. Baza pisze o tym samym. Kanał Telegramu Wnimanje Nowosti donosi, że drogi prowadzące na lotnisko są zablokowane.

Filmy opublikowane w social mediach pokazują dziesiątki mężczyzn niszczących bariery, próbujących kontrolować samochody, opuszczające lotnisko lub wyważających drzwi w terminalu.

Przed wejściem do terminalu kilku demonstrantów próbowało sprawdzić paszporty osób opuszczających lotnisko w poszukiwaniu obywateli Izraela. Na pokazujących to filmach można było zobaczyć transparent: „W Dagestanie nie ma miejsca dla zabójców dzieci”. Demonstranci krzyczeli „Allahu Akbar”.

Minister informacji ościennej Czeczenii Achmed Dudajew wezwał wcześniej tego samego dnia w Telegramie do uspokojenia się w obliczu rosnących napięć na rosyjskim Kaukazie i uniknięcia „prowokacji”. Ataki wymierzone w Żydów „będą na korzyść naszych wrogów, którzy celowo prowokują świat w kontekście konfliktu izraelsko-palestyńskiego” - stwierdził w nagraniu wideo.

Machczakała. Nie wiadomo, co z samolotem i pasażerami

Jak podaje strona internetowa lotniska, samolot z Tel Awiwu wylądował o godz. 19:17 czasu lokalnego. To samo podał specjalistyczny portal Flightradar (witryna publikująca trasy lotów z całego świata). Następnie kilkudziesięciu protestujących weszło do budynku terminalu, a także próbowało rozbić płot otaczający lotnisko - informowała Meduza. Loty linii Red Wings z Tel Awiwu do Machaczkały odbywają się regularnie, kilka razy w tygodniu.

Według rosyjskiego niezależnego portalu Sota był to lot tranzytowy, który miał ponownie wystartować w kierunku Moskwy o godzinie godz. 21. Nie udało się ustalić - relacjonuje AFP - czy samolot nadal znajduje się na płycie lotniska i jaka jest sytuacja pasażerów.

Lotnisko w Machaczkale zostało zamknięte - poinformowały władze lotnicze w Moskwie. Zmierzające tam samoloty są kierowane na lotniska zapasowe lub zawracane do portów wylotu. "Środki te obowiązują do czasu normalizacji sytuacji. Organy ścigania pracują na miejscu" - przekazano w komunikacie cytowanym przez rosyjską agencję RIA Nowosti.

Izrael i Zełenski reagują na zamieszki w Dagestanie

Izrael wezwał w niedzielę władze rosyjskie do ochrony Izraelczyków i Żydów na swoich terytoriach po doniesieniach mediów o potencjalnych represjach ze strony propalestyńskich demonstrantów w Dagestanie.

W oświadczeniu Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Jerozolimie stwierdzono, że ambasador Izraela w Moskwie współpracuje z władzami rosyjskimi. „Państwo Izrael poważnie postrzega próby wyrządzenia krzywdy obywatelom Izraela i Żydom gdziekolwiek” - napisano w oświadczeniu.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski również zareagował na sytuację w Dagestanie. "To nie jest jedyny przypadek w Machaczkale, ale raczej element powszechnej kultury nienawiści wobec innych narodów w Rosji, którą propaguje państwowa telewizja, eksperci i władze" - napisał na Twitterze.