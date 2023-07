Śmiertelny wypadek na zjeżdżalni. Turysta uderzył głową w dno basenu

65-letni Ali Cilga przyjechał z rodziną do 5-gwiazdkowego hotelu w regionie turystycznym Kizilagac w prowincji Antalya w Turcji. Do feralnego zdarzenia w hotelowym parku wodnym doszło 26 czerwca. Mężczyzna został upomniany przez ratowników, aby nie ślizgał się na brzuchu po zjeżdżalni. Turysta jednak zignorował ostrzeżenia. W trakcie jednego ze zjazdów wpadł do wody i uderzył głową w dno basenu.

Turcja. Śmiertelny wypadek na zjeżdżalni. 65-latek nie żyje

Na pomoc 65-latkowi od razu ruszyli ratownicy. Mężczyzna został wyciągnięty z wody, a następnie przystąpiono do resuscytacji krążeniowo-oddechowej. Ostatecznie turysta został przewieziony karetką do pobliskiego szpitala.

Lekarze robili, co mogli, by uratować mu życie. Niestety, Ali Cigla zmarł w poniedziałek 3 lipca. Ciało mężczyzny przewieziono do Instytutu Medycyny Sądowej w Antalyi. Po przeprowadzonej sekcji zwłok ciało wydano rodzinie. 65-latek spoczął na cmentarzu w Sivas w środkowej Turcji.

