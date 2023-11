Polak został zabrany z domu w Bunschoten-Spakenburg do szpitala w ubiegły wtorek z ciężkimi obrażeniami. Policja poinformowała, że stan mężczyzny szybko się pogarszał. 40-latek zmarł w piątek 3 listopada

40-letni Polak zmarł w niejasnych okolicznościach w Holandii

Śledczy nie ujawnili bezpośredniej przyczyny śmierci ani tego, z jakiego rodzaju obrażeniami przewieziono do szpitala 40-latka. Podejrzewają jednak, że mógł on doznać obrażeń między 28 października, kiedy był widziany, gdy przemieszczał się na rowerze po centrum miejscowości, a 31 października, gdy trafił do szpitala.

„Podejrzewa się, że obrażeń doznał w okresie od soboty 28 października 2023 r. do 31 października 2023 r. Z ustaleń wynika, że Rafał jechał rowerem z ulicy Oude Bocht w sobotę wieczorem 28 października przez Groen van Prinsterersingel do Jana Schoutenplantsoena. Później tego samego wieczoru pokonał tę trasę w odwrotnym kierunku, ale pieszo. Apelujemy, aby świadkowie, którzy mogą posiadać informacje na temat okoliczności, w jakich odniósł on obrażenia, zgłaszali się na policję” - przekazała w komunikacie komenda policji Midden-Nederland.

