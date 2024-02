Do strzelaniny doszło w wysadzanej drzewami dzielnicy z dwupiętrowymi domami. Według gubernatora Minnesoty Tima Walza funkcjonariusze "odpowiadali na wezwanie rodziny znajdującej się w niebezpieczeństwie". Podejrzany strzelał do nich w pobliżu domu, a następnie się zabarykadował.

Strzelaniny w Burnsville. Zginęło dwóch policjantów i ratownik

Policja podała, że negocjacje z podejrzanym trwały cztery godziny, zanim oddział antyterrorystyczny wkroczył do domu, gdzie przebywało siedmioro dzieci. Władze miasta twierdzą, że rodzinie udało się bezpiecznie opuścić dom. Ofiary strzelaniny to funkcjonariusze Paul Elmstrand i Matthew Ruge oraz ratownik Adam Finseth. Nie podano szczegółów śmierci napastnika. Ranny policjant został przewieziony do szpitala, odniesione rany najprawdopodobniej nie zagrażają jego życiu.

"Nigdy nie możemy przyjmować za pewne odwagi i poświęcenia, jakie codziennie wykazują nasi funkcjonariusze policji i osoby udzielające pierwszej pomocy. Dziś ich rodziny otrzymały telefon, o którym wiedziały, że jest możliwy, ale miały nadzieję, że nigdy to nie nastąpi. Moje serce jest dziś z tymi rodzinami, a cały stan Minnesota wspiera Burnsville" – napisał gubernator.

Walz nazwał incydent "przerażającą wieścią". Zapowiedział, że w poniedziałek w całej Minnesocie flagi zostaną opuszczone do połowy masztów. Na miejsce strzelaniny przybyli agenci ATF (Biura ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej i Materiałów Wybuchowych). Lokalne władze w dochodzeniu będzie wspierać Departament Bezpieczeństwa Publicznego Minnesoty.

– Wykonywali swoje obowiązki. Chronili naszą społeczność. John i ja modlimy się za nich i ich rodziny oraz za policję w Burnsville – powiedziała Amy Klobuchar, senator USA reprezentująca Minnesotę. Burnsville leży około 40 km na południe od Minneapolis.

