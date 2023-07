Wagnerowcy gotowi do zajęcia przesmyku suwalskiego? Rosyjski generał grozi

W propagandowym programie Władimira Sołowjowa rosyjski generał Andriej Kartapołow przekonywał, że najemnicy z Grupy Wagnera są już gotowi do tego, by zająć przesmyk suwalski. To terytorium Polski położone wokół Suwałk, Augustowa i Sejn, które jednocześnie stanowią połączenie terytorium państw bałtyckich z Polską i resztą państw NATO.