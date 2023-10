Do wypadku doszło we wtorek wieczorem w Mestre, dzielnicy Wenecji na północy Włoch. Jak podały Reuters oraz agencja ANSA, powołując się na miejscowe służby, zginęło co najmniej 20 osób. Później ANSA skorygowała te doniesienia o jedną osobę i - niestety - bilans wynosi obecnie 21 ofiar śmiertelnych."

- Niektórzy pasażerowie zginęli w płomieniach - podały ekipy ratownicze. Wiadomo też, że 12 osób zostało rannych, a według ratowników 4-5 osób uznaje się w tym momencie za zaginione.

Włochy. Wypadek autobusu. Nie żyje co najmniej 21 osób

Ustalono, że autokar spadł z wiaduktu na wysokości 10 metrów w pobliżu torów kolejowych stanął w płomieniach. Nie wiadomo jednak jeszcze, czy jest to autobus liniowy, czy autokar turystyczny.

"Dziś wieczorem dotknęła nas ogromna tragedia. [...] Apokaliptyczna scena, brak słów" - napisał na Twitterze burmistrz Wenecji Luigi Brugnaro. Do wpisu dołączył zdjęcie zniszczonego pojazdu, znajdującego się na torach.

W mediach społecznościowych można też zobaczyć nagrania z miejsca tego tragicznego zdarzenia.

Z kolei włoski dziennik "La Repubblica" poinformował, że na miejscu działają wszelkie możliwe służby. Liczba ofiar śmiertelnych może się niestety zwiększyć. Ustalane są przyczyny oraz dokładne okoliczności wypadku.