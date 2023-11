Włodzimierz Karpiński opuści celę i trafi do Brukseli. "Nikt nie będzie uciekał"

Włodzimierz Karpiński wyraził zgodę na objęcie mandatu europosła, a co za tym idzie, zostanie wypuszczony na wolność, ponieważ jako deputowany będzie miał immunitet. Przypomnijmy, że były sekretarz w warszawskim ratuszu i były minister w rządzie PO-PSL od lutego przebywa w areszcie. Został zatrzymany w związku z tzw. aferą śmieciową. Usłyszał zarzuty korupcyjne związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w Warszawie.

Włodzimierz Karpiński wyjdzie z aresztu. Schetyna: Dobra informacja

Do sprawy odniósł się na antenie Radia ZET Grzegorz Schetyna, który stwierdził, że jest to dobra informacja, ponieważ Karpiński "zostanie zwolniony z aresztu". - Przebywa tam blisko rok. To najważniejsze. Nie przyznaje się do winy. Sprawa jest bardzo tajemnicza - powiedział.

Schetyna dodał, że po tym, jak Karpiński wyjdzie z aresztu, to "sprawa będzie mogła być prowadzona później w normalny sposób". - Przecież nikt nie będzie uciekał przed wymiarem sprawiedliwości. Wielokrotnie deklarował, on i jego adwokat, że chce jak najszybszego procesu i chce bronić swojego dobrego imienia - powiedział w programie "Gość Radia ZET".

Jak Karpiński zdobył mandat europosła?

Karpiński kandydował w 2019 r. w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy Koalicji Europejskiej. Nie zdobył jednak mandatu europosła. Posłem PE z tej listy został Krzysztof Hetman, który właśnie zdobył mandat do polskiego Sejmu i zamierza go objąć. Do PE za Hetmana trafić powinna Joanna Mucha, lecz ona także została wybrana na posła do polskiego parlamentu. Następny w kolejności do mandatu europosła byłby Riad Haidar, polityk zmarł jednak w maju br. Ostatecznie mandat europosła przypada kolejnemu kandydatowi - właśnie Włodzimierzowi Karpińskiemu.

"Nie doszło do przesądzenia o winie"

Na początku września tego roku Sąd Apelacyjny w Katowicach zdecydował, że podejrzany o korupcję były minister skarbu Włodzimierz Karpiński pozostanie w areszcie co najmniej do 24 listopada. Nie będzie mógł wyjść na wolność nawet po wpłaceniu poręczenia majątkowego.

Po tej decyzji mecenas Michał Królikowski - obrońca Karpińskiego - oświadczył, że obrona "na podstawie dostępnych dla niej dowodów oraz oceny osoby pana Włodzimierza Karpińskiego niezmiennie pozostaje głęboko przekonana co do jego niewinności".

- Sąd przesądził dziś o tym, że to przestępstwo jest prawdopodobne - tyle i aż tyle. Tyle, bo wystarczy do tego, by zastosować tymczasowe aresztowanie, ale jednocześnie nie doszło do przesądzenia o winie Włodzimierza Karpińskiego - mówił na początku września adwokat.

Źródło: Radio ZET/PAP