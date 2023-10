Wyciekły plany Kremla. Rosja przygotowuje się na "wiele lat walk" w Ukrainie

Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku w dniu pełnoskalowej inwazji wojsk Władimira Putina na sąsiednią Ukrainę. Niestety, na ten moment nic nie wskazuje na to, by konflikt militarny miał się zakończyć w dającej się przewidzieć perspektywie czasowej.

Co więcej, ostatnie ruchy rosyjskich władz dają do myślenia w kontekście tego, jak długo planują tkwić w stanie wojny. Niedawno pojawiły się doniesienia, że Kreml planuje przeprowadzenie w całym kraju ćwiczeń nuklearnych w zakresie obrony cywilnej. Obejmą one wszystkie regiony i mają być "największymi w historii kraju".

Wyciekły plany Kremla. Są przygotowani na wiele lat walk w Ukrainie

Z kolei brytyjskie ministerstwo obrony w swojej codziennej aktualizacji wywiadowczej podało informację o dokumentach, które najwyraźniej wyciekły z rosyjskiego ministerstwa finansów. One równie rzucają nowe światło na rosyjskie plany.

Sugerują bowiem, że rosyjskie wydatki na obronność mają wzrosnąć w 2024 roku do około 30 proc. całkowitych wydatków publicznych. Ministerstwo proponuje budżet obronny w wysokości 10,8 bln rubli, co odpowiada około 6 proc. PKB i stanowi wzrost o 68 proc. w stosunku do 2023 roku.

"Jest wysoce prawdopodobne, że Rosja może utrzymać ten poziom wydatków na obronność przez 2024 rok, ale tylko kosztem szerszej gospodarki. Pełne szczegóły dotyczące rosyjskich wydatków na obronę są zawsze niejawne, ale liczby te sugerują, że Rosja przygotowuje się na wiele kolejnych lat walk w Ukrainie" - napisano.

Przypomniano również, że w minioną środę zasugerował to minister obrony Siergiej Szojgu. Jeden z najbardziej zaufanych współpracowników Putina mówił, że jest przygotowany na kontynuację konfliktu do 2025 roku.