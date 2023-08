Kolosalna kumulacja rozbita. To trzecia najwyższa wygrana w historii

Kolosalna kumulacja w amerykańskiej loterii Mega Millions została rozbita we wtorek 8 sierpnia. "New York Post" podaje, że szczęśliwy los zakupiła osoba z Florydy w sklepie Las Palmitas Mini Market. Po wieczornym losowaniu dowiedziała się, że wygrała ogromne pieniądze. Konkretnie 1,58 miliarda dolarów. Nie podano, komu udało się "zgarnąć" ogromną sumę. Właściciel sklepu, w którym kupiono los miał otrzymać czek na milion dolarów.

Mega Milions USA. Wyniki loterii

Aby zdobyć główną nagrodę w loterii Mega Millions, należy poprawnie wytypować 5 z 70 liczb oraz 1 z 25 dodatkowych numerów - tzw. Megaball. Szansa na "rozbicie banku" wynosi 1 do 302,6 miliona. We wtorkowym losowaniu padły liczby:

13,

19,

20,

32,

33,

14 (Megaball).

Loteria Mega Millions. Rekordowa kumulacja rozbita

Organizator loterii podał, że jest to najwyższa wygrana w historii Mega Millions. Dotychczasowy rekord pochodził z 2018 roku i wynosił 1,53 miliarda dolarów. Wówczas szczęśliwy los został zakupiony w Południowej Karolinie.

Teraz przed zwycięzcą bardzo ważna decyzja. Może bowiem odebrać całą nagrodę w formie renty wypłacanej przez 30 lat lub jednorazowej wypłaty, która wyniesie szacunkowo 783,3 miliona dolarów. Według amerykańskich mediów większość zwycięzców wybiera tę drugą opcję.

Loterie w USA. Szczęśliwcy stają się bogaczami

Wczorajsza wygrana jest trzecią co do wielkości kumulacją w historii Stanów Zjednoczonych. Rekord należy do loterii Powerball i wynosi ponad dwa miliardy dolarów.

"New York Post" informuje, że ostatnia główna wygrana w loterii Mega Millions padła 18 kwietnia. Od tego czasu odbyło się 31 losowań, w których Amerykanie wygrali w sumie 36,6 miliona dolarów. Zwycięskie kupony opiewały na od 2 dolarów do 5 milionów dolarów. W Mega Millions gra się w 45 stanach, Waszyngtonie i na Wyspach Dziewiczych.

RadioZET.pl/"New York Post"