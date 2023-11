Zamach na Putina "przy pierwszej możliwej okazji"? Kreml odpowiedział

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski został zapytany przez dziennikarza "The Sun" o to, "czy jego kraj skorzystałby z okazji do zabicia Władimira Putina". - To jest wojna i Ukraina ma wszelkie prawo do obrony naszej ziemi - powiedział ukraiński prezydent.

Ukraina zabiłaby Putina przy pierwszej okazji

Słowa Wołodymyra Zełenskiego zostały odebrane jako deklaracja, że Ukraina wyeliminowałaby Putina, gdyby tylko nadarzyła się do tego okazja. W tym samym wywiadzie prezydent Ukrainy odniósł się też do planów Rosji. - Nie wierzymy, że Putin czy Rosja chcą zakończyć wojnę. Oni chcą nas zabić, a my chcemy sprawiedliwości. Dlatego nie mówimy o pokoju za wszelką cenę - powiedział Zełenski.

Zapewnił też, że ukraińskie społeczeństwo wytrzyma czas rosyjskiej inwazji bez jakichkolwiek negocjacji z Kremlem. Jednocześnie zaznaczył, że dostrzega zmęczenie rodaków przedłużającą się pełnoskalową wojną.

Ostra reakcja Kremla

Największe poruszenie, zwłaszcza na Kremlu, wzbudziły jednak słowa Zełenskiego dotyczące tego, że jeśli pojawiłaby się taka możliwość, to jego kraj wyeliminowałby Władimira Putina. Rosyjscy dziennikarze dopytywali o komentarz w tej kwestii podczas konferencji prasowej rzecznika Kremla, Dmitrija Pieskowa.

Ten odpowiedział w żołnierskich słowach, sugerując, że "wszystkie próby zamachu na Władimira Putina mogą być wyłącznie werbalne". - Rosja zdaje sobie sprawę z działań Ukrainy. Coś takiego im się nie uda - dodał rzecznik Kremla.

Źródło: Radio ZET/"The Sun"