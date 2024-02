Rydzyk przeszedł na emeryturę. "PiS nic mi nie dało"

W rozmowie z "Naszym Dziennikiem" Rydzyk został zapytany o decyzję ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza o wstrzymaniu finansowania na budowę i stworzenie stałej wystawy w Muzeum "Pamięć i Tożsamość" w Toruniu. "Zaskakuje mnie, że ludzie tak wysoko stojący w drabinie społecznej kłamią, a nawet dopuszczają się oszczerstw. Oszczerstwem jest przypisywanie komuś w sposób kłamliwy błędów, zła, wad. Takie rzeczy nie powinny mieć miejsca, a oni systematycznie to robią. Nie od dzisiaj czy od wczoraj, ale cały czas" - odpowiedział duchowny dodając, że ma na myśli ludzi w obecnym rządzie.

Rydzyk: od niedawna pobieram emeryturę

Redemptorystę zdziwiła zwłaszcza krytyka ze strony posłów z Torunia, którzy jego zdaniem "powinni się cieszyć, że w naszym mieście powstaje jakieś dobro". Jego zdaniem poprzedni rząd - Zjednoczonej Prawicy - kładł nacisk na kulturę, choć miał też do niego zastrzeżenia. "Niestety, dużo środków szło na antykulturę, a przecież to są pieniądze z podatków katolików, których w Polsce jest większość" - dodał.

W wywiadzie odniósł się się też do stwierdzenia, że "Rydzykowi PiS dawało miliardy". "To nieprawda. PiS nic mi nie dało. Jestem księdzem redemptorystą, zakonnikiem, i nie mam żadnej pensji. Od niedawna pobieram emeryturę" - skomentował.

Jan Paweł II i III Rzesza. Kto przeszkadza Radiu Maryja?

Tadeusz Rydzyk wspomniał swoją rozmowę z Janem Pawłem II. Papież rzekomo miał zapytać redemptorystę, kto przeszkadza Radiu Maryja, na co ten odpowiedział, że libertyni. "Nie mówiłem, kto konkretnie, po nazwisku jest naszym przeciwnikiem, natomiast ogólnie powiedziałem o duchu antykatolickim. Ludzie, którzy żyją w tym duchu, stają się wrogami Kościoła katolickiego. Myślę, że również dziś te siły działają przeciwko Radiu Maryja. To stamtąd wychodzą ataki na Kościół, na ewangelizację" - cytuje Rydzyka "Nasz Dziennik".

W dalszej części rozmowy skrytykował politykę Niemiec wobec Polski. "Wiemy, ile zła Niemcy wyrządzili Polsce, Europie, światu. A teraz uczą nas praworządności, moralności, chcą kształtować nasze sumienia" - powiedział. Zapytany o rząd Donalda Tuska, porównał obecną sytuację w Polsce do rewolucji we Francji i Rosji, a nawet do powstania III Rzeszy. "Najpierw kłamali, uprawiali agresywną propagandę, celowo przeciwstawiali jednych przeciwko drugim, używając ordynarnego języka, dehumanizując swoje ofiary. Później dochodziło do krwawych zachowań: przemocy, terroru, wojen, eliminowania osób uznanych za wrogów" - wyliczał Tadeusz Rydzyk.

Źródło: Radio ZET / "Nasz Dziennik"