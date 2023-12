Audyt po rządach PiS. Powstanie "mała komisja śledcza" ws. podkomisji Macierewicza

Michał Szczerba z KO w Radiu ZET powiedział w niedzielę, że w każdym z ministerstw powstaną małe komisje śledcze do przeprowadzenia audytów po rządach PiS-u. - Taki pierwszy audyt w Ministerstwie Obrony Narodowej będzie przeprowadzony w odniesieniu do podkomisji smoleńskiej i Antoniego Macierewicza. 30 mln zł zostało przejedzone, nie ma żadnego raportu, jak to się stało? - mówił Szczerba.