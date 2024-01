Politycy komentują uwięzienie skazanych polityków PiS. "Kamiński jest w poważnym stanie"

Oglądaj

7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Goście Andrzeja Stankiewicza rozmawiali o zatrzymaniu Macieja Wąsika oraz Mariusza Kamińskiego. - Pałac Prezydencki ani jakikolwiek inny urząd nie jest elementem eksterytorialnym. Szefowa Kancelarii Prezydenta została powiadomiona - komentował wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk (KO).

Dodał, że "Kamiński i Wąsik nie są żadnymi więźniami politycznym, bo to urąga logice". - Więźniów politycznych to mamy na Białorusi, więc proszę uważać z tym określeniem. To nie są więźniowie polityczni, tylko przestępcy - tłumaczył Tomczyk.

Wąsik i Kamiński w więzieniu. Gorące komentarze w studiu Radia ZET

Stanowiska Andrzeja Dudy bronił minister w prezydenckiej kancelarii Łukasz Rzepecki. Głowa państwa w czwartek wszczęła procedurę ułaskawieniową, która przerzuca na Prokuratora Generalnego decyzję o wypuszczeniu z więzienia Wąsika i Kamińskiego.

- Goście pana prezydenta zostali w sposób brutalny wyprowadzeni. Minister Kamiński został uderzony o futrynę. W mojej ocenie te działania policji nigdy nie powinny mieć miejsca - mówił Rzepecki. Działania policji skrytykowała również wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat (Lewica).

- To było dość niefortunne, że policja weszła do Pałacu Prezydenckiego. Żałuję, bo chciałam dać szansę prezydentowi, by zobaczyć, jak się zachowa […] Mamy sytuację, w której prezydent RP, głowa państwa, staje się bohaterem memów - dodała.

W ocenie Biejat "prezydent zapędził się w kozi róg". - Utrzymywał, że akt łaski jest w mocy, a teraz wyszedł i zapowiedział, że rozpoczął procedurę ułaskawienia - podkreśliła polityczka Lewicy.

- Panowie Wąsik i Kamiński, kierując CBA, prawo złamali, powinni ponieść konsekwencje, ale prezydent ich ułaskawił. […] Mamy w sądownictwie bunt przeciwko pozostałym władzom - argumentował Krzysztof Bosak (Konfederacja). Zdaniem wicemarszałka Sejmu sędziowie, którzy skazali Kamińskiego i Wąsika, "zignorowali akt łaski prezydenta i trzy wyroki Trybunału Konstytucyjnego, które potwierdzają te decyzje prezydenta".

Europoseł z PiS Ryszard Czarnecki w programie mówił o kondycji osadzonych. - Jeden z nich jest w poważnym stanie zdrowotnym [Mariusz Kamiński – red.]. Jego kondycja zdrowotna po kilku dniach głodówki jest poważna. To może zagrozić jego życiu w przyszłości - dodał.

Awantura w Prokuraturze Krajowej. "Nie było zgody prezydenta"

Gościa "7. Dnia Tygodnia w Radiu ZET" komentowali również spór o kierownictwo Prokuratury Krajowej. W piątek minister sprawiedliwości ogłosił, że szef PK w marcu 2022 r. został powołany z pominięciem obowiązujących wówczas przepisów i został zawieszony w pełnieniu obowiązków.

Zdaniem ministra sprawiedliwości Barski został nieskutecznie przywołany ze stanu spoczynku do czynnej służby. Zastępcy dotychczasowego szefa PK zapowiadają blokadę siedziby instytucji.

- Nie odwołaliście pana Dariusza Barskiego, ponieważ nie było pisemnej zgody pana prezydenta - mówił do polityków koalicji rządzącej Łukasz Rzepecki. Decyzję o odwołaniu Barskiego krytykował też Krzysztof Bosak. - Próbujecie uchylać ustawy komunikatem ministra. Tak nie można - dodał wicemarszałek Sejmu.

Źródło: Radio ZET