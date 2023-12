Tusk zostanie zaprzysiężony przez Dudę? Doradca prezydenta odpowiada

W programie " 7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET" w niedzielę 3 grudnia spotkali się: Barbara Nowacka (Koalicja Obywatelska), Janusz Cieszyński (Prawo i Sprawiedliwość), Joanna Mucha (Trzecia Droga), Łukasz Rzepecki (Kancelaria Prezydenta RP) i Adrian Zandberg (Lewica). Gospodarzem audycji był Andrzej Stankiewicz.

Jednym z tematów rozmowy był "raport cząstkowy" komisji "lex Tusk". – Czy ja mam traktować wypowiedzi pana profesora Andrzeja Zybertowicza jako zdanie pana prezydenta i oznacza to, że pan prezydent nie zechce powołać Donalda Tuska na premiera, kiedy Sejm przyjdzie z tą kandydaturą do niego? – pytał prowadzący program Andrzej Stankiewicz.

– Jako członka komisji, tak należy interpretować te wypowiedzi – odpowiedział Łukasz Rzepecki. – Czyli to nie jest stanowisko prezydenta? - dopytał prowadzący.

Duda weźmie pod uwagę stanowisko komisji "lex Tusk"? Rzepecki odpowiada

– Nie jest to stanowisko prezydenta. Pan prezydent w swoim stanowisku mówił, że to jest zdanie komisji. Komisja miała prawo wyrazić takie zdanie i wyraziła. Zawarła w tym kilkunastopunktowym raporcie swoje stanowisko. Pan prezydent nie będzie go brał pod uwagę jeżeli dojdzie do tak zwanego drugiego kroku. Mówię to jasno i wyraźnie w imieniu pana prezydenta, żeby nie było wątpliwości – tłumaczył minister.

– Jeżeli nowa większość przyjdzie do pana prezydenta z kandydatem na premiera Donaldem Tuskiem, z kandydatem na ministra kultury Bartłomiejem Sienkiewiczem, z kandydatem na koordynatora specsłużb Tomaszem Siemoniakiem, to pan prezydent powoła ich mimo tego raportu? – dopytał prowadzący.

– Jeżeli premier Donald Tusk w drugim kroku konstytucyjnym uzyska bezwzględną większość, to zostanie niezwłocznie zaprzysiężony przez pana prezydenta Andrzeja Dudę w Pałacu Prezydenckim.

