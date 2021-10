7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Prowadzący program Andrzej Stankiewicz zapytał gości o narastający problem z rosnącymi cenami paliw. Pytał, czy duże podwyżki, między innymi cen paliwa, to wystarczający powód do interwencji państwa.

– Ja nie mówię, że nie będzie interwencji. Myślę, że będzie – odpowiedział wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin.

7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET. Wiceminister o podwyżkach cen paliw

– A jaka? – dopytywał Stankiewicz. – Nie w postaci obniżki akcyzy […] Prezes Kaczyński powiedział, że znajdziemy inny instrument, ale nie w postaci obniżki akcyzy. Od tego są specjaliści, którzy taką propozycję złożą – tłumaczył wiceminister.

Jarosław Sellin zapowiedział również, że rząd zaproponuje dopłaty dla najuboższych, by nie dotknęły ich podwyżki cen energii elektrycznej. Rząd chce w przyszłym roku przeznaczyć na to 1,5 miliarda złotych, a program obejmie ponad 2,5 miliona gospodarstw domowych.

– To będzie program realizowany co roku? – pytał Andrzej Stankiewicz. – Jeżeli będzie potrzeba, to będziemy w stanie robić to co roku – zadeklarował Jarosław Sellin.

RadioZET.pl