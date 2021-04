W niedzielę 4 kwietnia gośćmi Andrzeja Stankiewicza w programie ''7. Dzień Tygodnia w Radiu ZET'' byli: Agnieszka Pomaska - Platforma Obywatelska, Andrzej Rozenek - Nowa Lewica, Urszula Pasławska - Polskie Stronnictwo Ludowe, Tomasz Rzymkowski - Prawo i Sprawiedliwość oraz Michał Wypij - Porozumienie.

Tomasz Rzymkowski o Banasiu: Mogę mu tylko życzyć powodzenia, niech kontroluje

Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział w jednym z wywiadów, że NIK przyjrzy się między innymi sprawom GetBack, SKOK Wołomin i pieniądzom wyprowadzonym z CBA za rządów PiS. Tomasz Rzymkowski życzył tylko powodzenia Banasiowi i wręcz zachęcał do kontroli. – Uważam, że jeśli NIK stwierdza, że zostało złamane prawo, to proszę kierować wnioski do prokuratury. I uprzedzając odpowiedź, że prokuratura umorzy, zawsze jest możliwość zaskarżenia postanowienia do sądu i sąd zdecyduje, czy dane postępowanie jest umorzone w sposób nieprawidłowy – tłumaczył Rzymkowski.

Zapowiedzi Mariana Banasia skomentował także poseł Nowel Lewicy Andrzej Rozenek. Jego zdaniem działania NIK-u, to przykład dobrego funkcjonowania tej instytucji. – Jak patrzę na takie sytuacje, jak z panem Banasiem, to utwierdzam się w przekonaniu, że warto być propaństwowcem, bo taka instytucja jak Najwyższa Izba Kontroli, mimo że srogo doświadczona takim prezesem, jednak działa, funkcjonuje, przeprowadza kontrole. To jest dowód na to, że dobrze rozpędzona instytucja państwowa będzie funkcjonowała nawet w niesprzyjających okolicznościach – stwierdził Andrzej Rozenek.

RadioZET.pl