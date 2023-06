3,7 mln złotych na rządowy PR. Tak Ministerstwo Finansów informowało o podatkach

Polski Ład w 2022 roku wywrócił do góry nogami system podatkowy: najpierw skomplikowana ulga dla klasy średniej, potem obniżka PIT z 17 do 12 proc., a przy tym wszystkim brak możliwości odliczenia składki zdrowotnej w PIT. Wielu płatników wobec chaosu podatkowego pobierało zatem zaliczki na podatek dochodowy w wyższej wysokości, przez co pracownicy zarobili mniej, lecz otrzymali zwrot podatku. Kwota zwrotów, która trafiła już do podatników po rozliczeniu PIT za 2022 rok, przekroczyła 27 mld zł, o czym resort poinformował obywateli za ponad 3 mln złotych wyciągnięte z ich kieszeni.

Kosztowna kampania rządu. „Zwroty, które cieszą” za 3 mln złotych

„W przestrzeni publicznej pojawiły się billboardy i spoty informujące Polaków o tym, że dzięki rządowej obniżce PIT miliony Polaków otrzymało zwrot podatku. Niestety, zdaniem ekonomistów, jest to dość duże uproszczenie, które można nazwać wręcz wprowadzającym w błąd” – czytamy w interpelacji posłanki Hanny Gill-Piątek adresowanej do resortu finansów.

Parlamentarzystka zaznaczyła, że zwrot podatku to wypadkowa chaosu w przepisach, a także naprawa błędów Polskiego Ładu: PIT z 17 do 12 proc. obniżono bowiem w połowie roku, 1 lipca 2022 roku. Posłanka zapytała o koszty kampanii informującej o zwrotach.

Minister finansów Magdalena Rzeczkowska w odpowiedzi na pismo wskazała, że kampania podatkowa MF kosztowała nas 3 792 326,81 zł. Poniższy spot informacyjny ukazał się w telewizji 2351 razy, a w radiu – 338 razy. O „zwrotach, które cieszą” za wspólną kasę informowano także 31 razy w prasie i w sieci.

Oglądaj

Komu i ile zapłacono? Resort finansów za wszystkie akcje PR-owe od stycznia 2022 roku zapłacił Telewizji Polsat ponad 9 mln zł, TVP – ponad 3 mln zł, niemal pół miliona dla Telewizji Republika. Reklamy w radiu RMF FM kosztowały ponad 3 mln zł, zaś w Polskim Radiu prawie pół miliona. Dodatkowe kilkadziesiąt tysięcy złotych przeznaczono na kampanię w prasie.

Przypomnijmy, że resort finansów już w 2021 roku poniósł wydatki związane z promocją Polskiego Ładu. Sam wydruk i dostawa słynnych, nieaktualnych już ulotek pochłonęła ze wspólnej kasy 4,1 mln złotych – wynika z odpowiedzi Ministerstwa Finansów na pytania zadane wówczas przez naszą redakcję.

Wszystko wskazują na to, że to nie koniec promocji działań resortu finansów. „Ministerstwo Finansów przeprowadzi kampanie i akcje informacyjne nt.: Uszczelniania systemu podatkowego, Krajowego Systemu e-Faktur, funkcjonalności e-Urzędu Skarbowego. Zabezpieczono na ten cel kwotę w wysokości ok. 900 tys. zł” – czytamy w odpowiedzi minister Rzeczkowskiej.

RadioZET.pl