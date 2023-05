500 plus czeka rewolucja. Program świadczeń dla rodzin z dziećmi, który ruszył w 2016 r., zostanie zmieniony od 1 stycznia 2024 r., jak wynika z zapowiedzi prezesa PiS. Jarosław Kaczyński ogłosił w niedzielę, że świadczenie wzrośnie o 300 zł.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg odniosła się do tej propozycji na Twitterze. Przekazała, że program 500 plus "zmienił sposób patrzenia na rodzinę i to wyjątkowa inwestycja".

800 plus. Od kiedy i dla kogo. Minister o zasadach

Przekazała, że od przyszłego roku zwiększy się kwota wsparcia, ale inne zasady przyznawania świadczenia zmianie nie ulegną. W wypowiedzi dla TVP Info minister Maląg wskazała, że 500 plus jest programem powszechnym, co – jak oceniła - jest jego siłą, a zmiana wysokości świadczenia to "historyczna wiadomość". Świadczenie wychowawcze przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów.

Program 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Na pierwsze dziecko świadczenie wypłacano jedynie rodzinom, których dochód nie przekraczał 800 zł na osobę lub 1200 zł w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Od lipca 2019 r. program działa w rozszerzonej formule – świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.

RadioZET.pl/PAP - Katarzyna Lechowicz-Dyl