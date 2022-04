Biedronka wprowadziła własną tarczę antyinflacyjną. Zamroziła ceny do czerwca

„Tarcza Biedronki Antyinflacyjna” to zobowiązanie do niepodnoszenia cen najczęściej kupowanych produktów do końca czerwca 2022 roku. Dyskont spożywczy obiecał ponadto, że jeśli klient znajdzie ten sam lub porównywalny produkt w niższej regularnej cenie w sklepie konkurencyjnym, Biedronka zwróci mu różnicę.