Inflacja w czerwcu pobiła kolejny rekord. Szybki szacunek GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w czerwcu 2022 roku w porównaniu z analogicznym miesiącem w 2021 wzrosły o 15,6 procent (wskaźnik cen 115,6), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,5 procent (wskaźnik cen 101,5) - podał Główny Urząd Statystyczny.

Inflacja w Polsce rozpędza się coraz bardziej. W czerwcu 2022 wyniosła według szybkiego szacunku GUS 15,6 procent. Taką wysokość według prognoz Polskiego Instytutu Ekonomicznego wskaźnik wzrostu cen miał osiągnąć w sierpniu, po czym inflacja miała zacząć spadać. Najnowsze prognozy, przedstawione przez Marka Belkę, mówią już o sięgnięciu 18 procent, a w wypowiedziach rządu zaczynają pojawiać się wartości dochodzące do 20 procent.

Zdecydowanie najszybciej drożały paliwa do prywatnych środków transportu, co tłumaczy tak duże zainteresowanie promocją Orlenu oraz akcją Lotosu dających możliwość tankowania o 30 groszy taniej. W porównaniu do maja 2022 ceny paliw wzrosły o 9,4 procent.

Inflacja w czerwcu wyniosła 15,6 procent. Tempo wzrostu cen przyspiesza

W ciągu roku paliwa podrożały o 46,7 procent, z miesiąca na miesiąc trzeba za nie płacić więcej o 9,4 procent. Gdyby nie tarcza antyinflacyjna i obniżenie stawek podatku, litr Pb 98 kosztowałby już ponad 10 zł.

Nośniki energii, czyli między innymi gaz i prąd elektryczny, w ujęciu rocznym podrożały o 35,3 procent. W porównaniu do maja ceny w czerwcu wzrosły o 3 procent. Także i w tym przypadku podwyżki były większe, gdyby nie tarcza antyinflacyjna.

Niespodzianką był stosunkowo niski wzrost cen żywności. Mimo wojny w Ukrainie i zablokowania przez Rosję eksportu zbóż z zaatakowanego kraju, pożywienie i napoje bezalkoholowe podrożały z miesiąc na miesiąc tylko o 0,7 procent. W maju w porównaniu do kwietnia tempo wzrosty cen było dwa razy wyższe i wynosiło 1,3 procent. W szacunku rok do roku ceny żywności wzrosły w czerwcu o 14,1 procent.

- Od Rosji zależy, czy inflacja sięgnie 20 procent - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z „Super Expressem”. Polityk podkreślił, że Rosja ma możliwość stosowania szantażu gazowego oraz dalszego destabilizowania Ukrainy, co wpłynęłoby na ceny żywności.

- Spodziewamy się, że szczyt inflacji przypadnie w sierpniu. CPI prawdopodobnie znajdzie się w okolicach 16,5 procent. W kolejnych miesiące drożeć będzie żywność oraz towary przemysłowe. To bezpośrednie skutki reorganizacji łańcuchów dostaw oraz związanych z nimi niedoborów materiałów. W dalszej perspektywie Inflacja bazowa zacznie spadać. W głównych gospodarkach światowych już obecnie obserwujemy spadek popytu i rosnące zapasy. W takim otoczeniu firmy będą miały mniejsze możliwości podnoszenia cen. Podwyżki stóp procentowych schłodzą również wzrost płac i cen w sektorze usług - skomentował dane o inflacji w czerwcu Jakub Rybacki, kierownik zespołu makroekonomii PIE.

RadioZET.pl/GUS