Morawiecki: szanujemy wolny rynek, ale nie chciał realizować naszego programu

Węgiel po wprowadzeniu embargo na surowiec z Rosji stał się towarem deficytowym. Od importowanego rosyjskiego paliwa uzależnionych jest kilka milionów gospodarstw domowych. Ogromny przerost popytu nad podażą sprawił, że ceny błyskawicznie wzrosły o kilkaset procent. Rozwiązaniem tego problemu miało być wprowadzenie cen gwarantowanych na poziomie średniego kosztu zakupu tony węgla w 2021 roku.

Premier: wolny rynek nie chciał realizować naszego pomysłu. Zaangażowano samorządy

Odpowiednia ustawa została uchwalona, podpisana przez prezydenta Dudę i zaczęła nawet obowiązywać. Była jednak martwym prawem: nie znalazł się żaden przedsiębiorca, który chciałby wejść w spółkę z rządem. Składy musiałyby bowiem sprzedawać węgiel po cenie niższej nawet o ponad 2000 zł od ceny zakupu, a w zamian otrzymały obietnicę zwrotu części z tej kwoty w 2023 roku. Brak chęci współpracy wolnego rynku w ratowaniu sytuacji Polaków premier Morawiecki podkreślił w rozmowie z „Dziennikiem Gazetą Prawną”.

- Proponowana pierwotnie dopłata dla firm zakładała pełną współpracę po stronie składów węglowych. I tu kłania się wolny rynek. My go szanujemy, ale on nie podjął współpracy na tamtych warunkach. Dlatego musieliśmy zaproponować kolejny pomysł i jest nim wspólne działanie całej władzy publicznej - rządu i samorządów – skomentował porażkę programu szef rządu.

Problemy z węglem rozpalają polskie gospodarstwa domowe – większości z nich nie udało się zgromadzić ilości opału wystarczającego do ogrzewania domów przez całą zimę. Rząd zapowiedział dostawy surowców, te jednak się opóźniają. Radio ZET odkryło, że żaden z zamówionych w maju przez Rządową Agencję Rezerw Materiałowych statków z tym surowcem nie dopłynął jeszcze do Polski. Sprawa węgla staje się więc coraz paląca także dla rządu.

- Dla nas najważniejsza jest teraz kwestia ciepła. Z jednej strony ograniczamy koszty ciepła systemowego, co jest już w przyjętej ustawie, z drugiej musimy zadbać o ciepło dla odbiorców indywidualnych. Ta kwestia będzie aktualna także w przyszłym roku, bo nie zamierzamy znosić embarga na rosyjski węgiel. Dlatego zaproponowaliśmy współpracę samorządom. Jestem po serii spotkań ze stowarzyszeniami miast, dużych i małych gmin, a także z Komisją Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego i reakcja jest pozytywna. W ciągu kilku dni powątpiewanie i ironia, z którymi mieliśmy do czynienia jeszcze dwa tygodnie temu, zamieniły się w konstruktywną współpracę – stwierdził szef rządu.

Przedstawiciele władz lokalnych oraz opozycji powątpiewali w intencje rządu. – Gdyby węgiel był, to nikt nie angażowałby samorządów. Tego węgla po prostu nie ma – powiedział Beacie Lubeckiej Gość Radia ZET Radosław Witkowski.

Sejm uchwalił ustawę o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Na mocy tych przepisów gminy, spółki gminne i związki gminne będą mogły kupować węgiel od importerów po 1500 zł za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po nie więcej niż 2000 zł za tonę. Po uwzględnieniu dodatku węglowego w wysokości 3000 zł na gospodarstwo domowe cena tony węgla ma efektywnie wynosić dla kupującego około 1000 zł.

Dodatek węglowy oraz dopłaty dla samorządów zastąpiły pierwotny pomysł rządu: wprowadzenie cen gwarantowanych w wysokości właśnie 1000 zł. O idei szybko zapomniano: premier Mateusz Morawieckie wyjaśnił, że przyczyną był brak chęci współpracy ze strony wolnego rynku.

Dlaczego składy węglowe nie zaangażowały się w sprzedaż węgla po cenach gwarantowanych? Zgodnie z przyjętym prawem, musiałby sprzedawać tonę paliwa za 996,60 zł. Przewidziana przez ustawę rekompensata dla przedsiębiorców sprzedających węgiel poniżej ceny rynkowej miała wynosić nie więcej niż 750 zł brutto za tonę, z zastrzeżeniem, że która ta mogła spaść, jeśli zainteresowanie programem będzie zbyt duże. Ceny węgla w tym czasie sięgały już 3000 zł za tonę – z prostego rachunku ekonomicznego wynika, że przedsiębiorcy z własnej kieszeni musieliby finansować program rządu.

Propozycja złożona samorządom wygląda inaczej: władze lokalne będą mogły kupować węgiel od państwowych dostawców za nie więcej niż 1500 zł za tonę, doliczyć do niej koszty transportu, składowania i obsługi programu i sprzedawać mieszkańcom za nie więcej niż 2000 zł za tonę.

