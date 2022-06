Paliwo po 10 zł? Skutki wycofania tarczy antyinflacyjnej

Tarcza antyinflacyjna przyhamowała wzrost cen podstawowych produktów, takich jak żywność, energia elektryczna, gaz czy paliwa, poprzez zredukowanie obowiązujących stawek VAT. Rozwiązanie ma funkcjonować do końca lipca, najprawdopodobniej jednak zostanie przedłużone. Inflacja sięgnęła już bowiem 13,9 procent i wiele wskazuje na to, że będzie jeszcze rosnąć.

Ministerstwo Finansów bada, jak przywrócenie pełnych stawek wpłynie na wysokość inflacji. Rezultaty analiz łatwo przewidzieć: produkty, które dziś objęte są tarczą antyinflacyjną, po jej wycofaniu zdrożałyby skokowo, z dnia na dzień, o 5 procent (żywność), do więcej niż 15 procent (paliwa). Może to oznaczać przebicie poziomu 10 zł za litr benzyny.

Tarcz antyinflacyjna badana przez rząd. MF sprawdza skutki jej wycofania

Tarcza antyinflacyjna to nie tylko obniżka stawek VAT. Ceny paliw zostały obniżone w stosunku do sytuacji pełnego opodatkowania poprzez obniżenie akcyzy oraz czasowe wyłączenie stacji paliw spod podatku handlowego. W chwili wprowadzenia obniżyło to ceny benzyny oraz oleju napędowego: za litr zamiast ponad 6 zł po uwzględnieniu obniżki VAT i akcyzy trzeba było płacić nieco ponad 5 zł.

Na początku czerwca o takim poziomie cen nie ma już mowy: Pb 95 to wydatek ponad 8 zł za litr. Przywrócenie pełnej wysokości podatków oznaczałoby wzrost cen o około 15 procent, co obecnie oznaczałoby wyraźne przekroczenie granicy 9 zł za litr.

Analitycy prognozują, że w najbliższej przyszłości ceny paliw będą dalej rosnąć. Istnieje więc realnie niebezpieczeństwo, że brak przedłużenia tarczy antyinflacyjnej, obowiązującej do 31 lipca 2022, oznaczać będzie przekroczenie przez ceny paliw bariery 10 zł za litr.

Stałoby się tak, gdyby pod niższymi podatkami za litr trzeba było płacić około 8,7 zł. Jak wynika z danych BM Reflex, już dziś za Pb 98 trzeba płacić nawet 8,6 zł – takie ceny odnotowano na stacjach w woj. zachodniopomorskim o łódzkim.

- Przedłużyliśmy działanie tarcz do 31 lipca 2022 r., ale jeśli będzie taka potrzeba, ich działanie będzie przedłużone. Jednak przy pracach nad decyzją o przedłużeniu tarcz będziemy brali pod uwagę sposób wychodzenia z tych tarcz i ewentualne skutki dla inflacji, jakie będą się wiązać z rezygnacją z tarcz – powiedziała Magdalena Rzeczkowska.

RadioZET.pl/PAP