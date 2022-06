„Każdy z nas w drodze do pracy mógł dziś zauważyć na ulicy buteleczki zwane małpkami. Ustawa, którą proponujemy pozwoli nam rozprawić się m.in. z takim problemem”. W tych słowach zapowiedziano konferencję wiceministra klimatu i środowiska Jacka Ozdoby. Polityk przedstawił szczegóły systemu kaucyjnego, który od 2023 roku ma obowiązywać w Polsce.

System kaucyjny w Polsce. Szczegóły projektu

System kaucyjny ma objąć jednorazowe i wielorazowe butelki szklane o pojemności do 1,5 litra, butelki PET do 3 litrów oraz puszki aluminiowe do 1 litra.

Ozdoba ogłosił, że „system kaucyjny to nie dodatkowy koszt”. Zapewnił, że ceny artykułów spożywczych nie wzrosną w związku ze zmianą prawa. Dodał, że nowe przepisy pozwolą walczyć ze zjawiskiem zaśmiecania lasów. Butelki, które zostają tam pozostawione, będą mogły trafiać do sklepów, za co konsument zyska zwrot kaucji.

W drodze rozporządzenia będziemy podejmowali decyzję o stawce kaucji Jacek Ozdoba

- Projektowane przepisy pozostawiają jednak dużą swobodę przedsiębiorcom w tym zakresie, określając jednak warunki, które taki system powinien spełniać - mówił polityk. System kaucyjny ma być obowiązkowy w sklepach o powierzchni powyżej 100 m kw. Mniejsze placówki będą mogły do systemu dołączyć dobrowolnie.

RadioZET.pl