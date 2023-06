Były dyrektor rządu Morawieckiego pomagał Konfederacji. To on konsultował ustawy podatkowe Mentzena

Sławomir Mentzen korzystał ze wsparcia byłego pracownika resortu finansów kierowanego przez Mateusza Morawieckiego. Były dyrektor z ministerstwa finansów, gdy resortem kierował Mateusz Morawiecki konsultował ustawy podatkowe Konfederacji. Jeden z liderów partii w ostatnich wywiadach poparcie dla PiS uzależnia od realizacji jego programu podatkowego.

Konfederacja szukała porad u dyrektorów z rządu PiS?

Jak ustalili dziennikarze śledczy Radia ZET i radiozet.pl Mariusz Gierszewski i Radosław Gruca, były dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych ministerstwa finansów Maciej Żukowski konsultował ustawy podatkowe jednego z liderów Konfederacji Sławomira Mentzena. Ten zmienił ostatnio zdanie w sprawie ewentualnej powyborczej koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Pytany w wywiadzie dla "Super Expressu" o koalicję po wyborach odparł: "Jeśli obie partie, czy to PiS, czy PO, zgodzą się realizować nasz program, to wszystko jest na stole".

Maciej Żukowski został dyrektorem w resorcie finansów w lutym 2017 roku, kiedy Ministrem Rozwoju i Finansów był Mateusz Morawiecki. Po odejściu z ministerstwa w kwietniu 2020 roku Żukowski został Dyrektorem Departamentu Podatków PKO BP. Bankiem rządził wtedy prezes Zbigniew Jagiełło, mentor i przyjaciel Mateusza Morawieckiego. Żukowski w korespondencji z dziennikarzami Radia ZET przyznał, że Mentzen "dał mu kilka ustaw do zaopiniowania".

Ustawy podatkowe Mentzena zawierają obniżenie stawki podatku PIT i rozszerzenie możliwości stosowania PIT w formie ryczałtu od przychodów na wszystkie rodzaje działalności gospodarczej przy likwidacji części ulg. Nie zawierają jednak, jak dotychczasowe regulacje, wyłączeń dotyczących rolników. Może być to odczytywane jako próba objęcia podatkiem PIT rolników. Byłaby to bardzo istotna zmiana. Pytany o to Menzten zapewnia, że wyłączenie rolników znajdzie się w innych projektach, które są dopiero w przygotowaniu.

"(...) Przepisy dotyczące rolników zostały usunięte z tych ustaw, aby zostać funkcjonalnie przeniesione do ustawy o podatku rolnym. Cała nowa systematyka polega na tym, by w obrębie jednej ustawy był zamknięty sposób rozliczeń dla skonkretyzowanej grupy. Pewne propozycje dla rolników już mamy, ale szerzej zostaną one omówione w przyszłości. Co do zasady opodatkowanie rolników jednak pozostanie bez większych zmian, co do zasady nie będą rozliczać się jak przedsiębiorcy" - pisze w odpowiedzi na pytania Radia ZET Sławomir Mentzen.

W ustawach podatkowych Mentzena znajduje się także likwidacja wyższych kosztów uzyskania przychodu dla artystów, naukowców i dziennikarzy. "(...) W zamian za to oferujemy artystom, naukowcom czy dziennikarzom niski 8 proc. ryczałt. Ponadto ustawowo znosimy spory co do tego, czy artysta bądź sportowiec może prowadzić działalność gospodarczą" - tłumaczy Mentzen.

Pytany o konsultacje z byłym dyrektorem Mateusza Morawieckiego, Mentzen odparł: "Konsultowałem projekty z wieloma doświadczonymi doradcami podatkowymi. Jedyne o czym to świadczy to to, że są to porządnie przygotowane i dobrze skonsultowane projekty. Moje projekty prowadzą do uproszczenia i obniżenia podatków, stoją więc w zupełnej sprzeczności z działalnością premiera Morawieckiego i jego otoczenia". Dopytywany o nazwiska Mentzen odpisuje, że nie ma zgody na ujawnianie nazwisk.

RadioZET.pl/Radio ZET