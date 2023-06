Ceny paliw zaskoczą kierowców. Tyle zapłacimy w wakacje na stacjach

Ceny paliw dzięki wakacyjnym promocjom nieco spadną. Analitycy wyliczyli, że po uwzględnieniu obniżek na wybranych stacjach za litr Pb95 kierowcy zapłacą 6,1-6,2 zł, a oleju napędowego poniżej 6 zł.

Ceny paliw na wakacje. Gdzie i ile zapłacimy?

Surowce na rynku hurtowym potaniały, co – jak wskazali eksperci – przełożyło się na cenę paliw, a także dało podstawę ku temu, by stacje mogły pozwolić sobie na promocje.

Jak wyliczono, na niektórych stacjach ceny paliw spadły od 5 do 10 gr na litrze.

Średnia cena dla benzyny bezołowiowej 95 wynosi 6,49 zł/l

cena dla benzyny bezołowiowej 98 – 7,07 zł/l,

cena oleju napędowego to 6,19 zł/l,

a autogazu – 2,87 zł/l.

Analitycy prognozują, że stacje benzynowe będą chciały konkurować ze sobą i wobec promocji na rynku za wszelką cenę zawalczyć o klienta. A to daje pole do kolejnych obniżek cen paliw nawet kosztem marży detalicznej.

Orlen, BP, Shell, Circle K. Wakacyjne promocje

30 czerwca z promocją wystartował Orlen. Płocki koncern do 31 sierpnia będzie „nagradzał” uczestników programu lojalnościowego Vitay. Czterokrotnie w każdym z dwóch wakacyjnych miesięcy będzie można zatankować do 50 litrów benzyny lub diesla z rabatem 30 groszy w stosunku do aktualnej ceny. Dla posiadaczy Karty Dużej Rodziny rabat wzrośnie do 40 groszy. Promocja nie dotyczy LPG. Klienci Orlenu będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić 120 lub 160 złotych.

Na ponad 500 stacjach BP także będzie można skorzystać z promocji, która rozpoczęła się 30 czerwca. Uczestnicy programu Payback czterokrotnie w miesiącu będą mogli zatankować do 50 litrów paliwa z rabatem 30 groszy na litrze, przy czym promocja obejmuje też autogaz, którego litr w jej ramach będzie tańszy o 10 groszy. Klienci BP, tankujący benzynę lub diesla będą więc mogli maksymalnie zaoszczędzić tyle, co w przypadku Orlenu - do 120 złotych do końca sierpnia.

Shell od 27 czerwca do końca sierpnia oferował będzie uczestnikom programu lojalnościowego Shell ClubSmart 30 groszy rabatu na litrze benzyny 95 i diesla, przy czym po niższej cenie zatankować można jednorazowo do 60 litrów paliwa. W promocji Shella nie ma jednak żadnych limitów liczby tankowań.

Na stacjach Circle K. we wszystkie wakacyjne weekendy, przez całe piątki, soboty i niedziele uczestnicy programu lojalnościowego Circle K Extra będą mogli kupić jednorazowo w ciągu doby 85 litrów paliwa lub LPG z rabatem 35 groszy na litrze.

1 lipca na stacjach MOL i Lotos startuje wakacyjna promocja. Paliwa EVO, EVO Plus i gaz LPG sprzedawane ze zniżką w wysokości 30 groszy na każdy litr. Do skorzystania ze zniżki wystarczy udział w programie Navigator. Promocja na stacjach MOL i Lotos potrwa do 18 lipca br. W okresie aktualnej oferty specjalnej ze zniżki można skorzystać dwukrotnie, za każdym razem tankując maksymalnie 100 litrów paliwa.

30 czerwca z promocją wystartowała sieć Moya. Aby z niej skorzystać, wystarczy mieć aplikację Super MOYA i zatankować jednorazowo do 30 litrów paliwa 95, 98, ON lub uszlachetnionego ON MOYA Power, a także LPG. Cena za 1 litr benzyny lub oleju napędowego będzie o 30 groszy niższa. Przy zakupie wybranego produktu z oferty gastronomicznej (kawa, herbata, hot-dog, zapiekanka lub kanapka), możemy liczyć na rabat w wysokości 40 groszy na litrze. Kierowcy pojazdów wyposażonych w instalacje LPG otrzymają rabat w wysokości 10 gr na litrze, a po zakupie produktu z Caffe MOYA – 20 gr/ l. Promocja potrwa do końca sierpnia.

RadioZET.pl/PAP