Co by było bez 500 plus? Eksperci: rynek pracy wyglądałby inaczej

500 plus zniechęciło Polki do pracy? Co by było, gdyby tego świadczenia nie było? Filip Premik w podcaście GRAPE omówił wnioski ze swoich badań dotyczących wpływu 500 plus, a niebawem 800 plus, na aktywność zawodową kobiet.

500 plus a bezrobotne kobiety. "Nowe spojrzenie na problem"

Dane GUS mówią jednoznacznie: liczba pracujących kobiet od 2015 roku ogółem wzrosła. Jak podało Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, na koniec marca br. bezrobotnych kobiet było 449 tys. zaś w 2015 roku - 816 tys. Z kolei ostatni Narodowy Spis Powszechny wykazał, że w ostatnim tygodniu marca 2021 r. liczba bezrobotnych wyniosła 643,5 tys. Ponad połowa (358 tys.) tej liczby to mężczyźni, zaś kobiety stanowiły nieco ponad 44 proc. ogółu bezrobotnych (285,2 tys.).

Wniosek? Bezrobocie ogółem spadło, także wśród kobiet, ale czy spadek ten mógłby być głębszy, gdyby nie 500 plus? Filip Premik w rozmowie z Joanną Tyrowicz i Marcinem Bojanowskim wskazał, że wzrosła liczba kobiet z co najmniej dwójką dzieci, które nie są aktywne na rynku pracy i w ogóle nie szukają pracy. – Zasiłki są czynnikiem, które zniechęca do podjęcia pracy – mówił ekspert.

- Nikt przy zdrowych zmysłach nie zakłada, że 500 plus sprawi, że ludzie masowo rzucę pracę. Jednak w przypadku utraty tej pracy to instrument ten zmniejsza prawdopodobieństwo, że zwolniony pracownik podejmie się nowej pracy – dodała Joanna Tyrowicz. Jak doprecyzował Premik „potrzeba znalezienia pracy może być mniej paląca z uwagi na dodatkowe pieniądze z ZUS”.

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez eksperta, najsilniej zniechęcone były kobiety o wykształceniu zawodowym lub średnim niepełnym. Z analizy wynika także, że od 2016 roku wzrósł odsetek kobiet, które w ankiecie mówiły o możliwościach zarobkowych partnera jako czynniku kształtującym ich własną stabilność finansową. - Badań na temat 500 plus jest wiele, ale dzięki nowym podejściom odkrywamy nowe. Wiemy już, że decyzja o podjęciu pracy przez kobiety z dziećmi jest silnie związana ze statusem partnera – dodała Joanna Tyrowicz.

Eksperci Grape podsumowali, że tuż po wprowadzeniu programu 500 plus o 2 pp. spadł odsetek kobiet z dziećmi, które chciałyby podjąć się pracy. – Ten efekt się kumuluje, w 2019 roku mówiliśmy już o spadku rzędu 4 pp. – dodał Premik. Niewykluczone, że wzrost 500 plus do kwoty 800 zł pogłębi ten problem.

Rząd tymczasem neguje wpływ 500 plus na rynek pracy. „Przeciwnicy polityki prorodzinnej, jaką prowadzi rząd PiS, po raz kolejny atakują program Rodzina 500 plus. W 2016 roku, jak wdrażaliśmy to świadczenie, opozycja straszyła, że kobiety będą rezygnować z zatrudnienia, bo otrzymają pieniądze od państwa (ze środków publicznych – red.) . Historia się powtarza. To absurdalne spekulacje, które nie mają pokrycia w rzeczywistości” - powiedziała w maju br. Marlena Maląg cytowana przez PAP.

