Ile zarabia marszałek i wicemarszałek Sejmu? Szeregowy poseł może pozazdrościć takiej płacy

Szymon Hołownia został wybrany na marszałka Sejmu X kadencji. Lider Polski 2050 otrzymał 265 głosów, pokonując Elżbietę Witek zgłoszoną przez PiS, która uzyskała 193 głosy. Ile zarobi nowy marszałek Sejmu? Oto co mówią przepisy.

Ile zarabia marszałek Sejmu? Znamy kwoty

Hołownia był kandydatem na marszałka Sejmu Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy - ugrupowań, które podpisały umowę koalicyjną i mają 248 mandatów w Sejmie. Hołownia ma sprawować tę funkcję do 13 listopada 2025 r. W drugiej połowie kadencji Sejmu marszałkiem izby niższej, zgodnie z umową koalicyjną, ma być Włodzimierz Czarzasty (Nowa Lewica).

Płaca marszałka Sejmu będzie równa wynagrodzeniu premiera. Składa się na nią m.in. zasadnicze wynagrodzenie marszałka Sejmu, które wynosi 15 tys. 532 zł. Skąd ta kwota? Ustawa budżetowa na 2023 rok wskazuje, że kwota bazowa dla osób sprawujących kierownicze stanowiska państwowe wynosi 1 789,42 zł. Mnożnik kwoty bazowej w przypadku marszałka Sejmu, określony w rozporządzeniu prezydenta, wynosi 8,6.

Do tego doliczyć należy dodatek funkcyjny, który wyniesie ponad 5 tys. złotych (2,8 –krotność kwoty bazowej) i dodatek za wysługę lat. Jest to zatem łącznie kwota ponad 20,5 tys. zł. Dodatkowo marszałek jako parlamentarzysta otrzyma dietę poselską (4 tys. zł miesięcznie).

Ustępująca ze stanowiska marszałek Elżbieta Witek w swoim ostatnim oświadczeniu majątkowym wskazała, że jej roczna dieta parlamentarna wyniosła 34,2 tys. zł, a główne wynagrodzenie przekroczyło kwotę 187 tys. zł. Dodatkowo marszałek Witek pobierała jednocześnie emeryturę (46,5 tys. zł w skali roku).

Uposażenia posła i senatora to obecnie kwota 12 826 zł 64 gr brutto. „Na rękę” jest to ponad 9 tys. zł. Jest to jednak jedynie podstawa wynagrodzenia parlamentarzystów. 10 proc. uposażenia dodatkowo przysługuje im za pracę w komisjach, zaś odpowiednio 15 i 20 proc. za pełnienie funkcji zastępcy i przewodniczącego komisji.

Ile z kolei zarobi wicemarszałek Sejmu? Wskazane wyżej akty prawne mówią o następujących mnożnikach: 7,98 i 2,24. A zatem wynagrodzenie zasadnicze wicemarszałka sięgnie 14 279,5 zł, a dodatek funkcyjny nieco ponad 4 tys. złotych.

Sejm w poniedziałek na posiedzeniu wybrał na wicemarszałków Izby: Monikę Wielichowską (KO), Dorotę Niedzielę (KO), Włodzimierza Czarzastego (Nowa Lewica), Piotra Zgorzelskiego (Trzecia Droga) oraz Krzysztofa Bosaka (Konfederacja).

Źródło: Radio ZET