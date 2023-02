„Inflacja nie zjada emerytur”. Maląg: seniorzy dostają więcej

Emerytury w marcu zostaną zwaloryzowane. Seniorzy mogą wyliczyć, o ile nominalnie wyższe będzie ich świadczenie od 1 marca br. w naszym kalkulatorze emerytalnym. Minister Maląg na antenie TVP Info zapewniła, że wzrost świadczeń rekompensuje koszty inflacji. Statystyka mówi jednak co innego.

„Emerytury nie są zjedzone przez inflację”

Minister Marlena Maląg podczas rozmowy z TVP Info zapewniła, że tegoroczne czternastki zostaną wypłacone, zaś projekt niebawem trafi do rządu. W tym roku zatem seniorzy ponownie będą mogli liczyć na waloryzację świadczeń, trzynastkę i objętą progiem dochodowym czternastkę.

Maląg dopytywana o piętnastą emeryturę, powiedziała: "to, co mamy i to, co na pewno będzie: waloryzacja od 1 marca, historycznie wysoka i właśnie to jest też pomoc dla naszych seniorów. Minimalna emerytura będzie wynosiła 1588 zł i przede wszystkim środki na waloryzację – to jest ponad 44 mld zł. Do tego trzynastka – od kwietnia i 14. emerytura – to jest ponad 70 mld wsparcia dla seniorów"

Szefowa resortu rodziny zapewniła też, że „inflacja nie zjada świadczeń”. - Gdybyśmy zliczyli inflację od roku 2015 do roku 2023, to seniorzy dostają więcej, to wsparcie jest wyższe – zapewniła Marlena Maląg. Dane Głównego Urzędu Statystycznego jednoznacznie wskazują, że siła nabywcza świadczeń spadła w 2022 roku o 4,7 procent, co oznacza, że wzrost emerytur nie nadąża za inflacją. Podobnie jest w przypadku przeciętnej płacy, która w 2022 roku realnie zmalała o 2,1 proc. wobec 2021 roku.

RadioZET.pl/PAP