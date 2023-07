Inflacja w Polsce a średnia europejska. O tych danych nie mówią rządzący

Inflacja liczona według metodologii Głównego Urzędu Statystycznego wyniosła w czerwcu 11,5 proc. Wzrost cen liczony przez Eurostat był nieco łagodniejszy i wyniósł 11 proc., podczas gdy majowa inflacja wynosiła 12,5 proc. To pozwoliło nam na spadek o dwie pozycje w niechlubnym inflacyjnym rankingu, w którym wciąż utrzymujemy się wysoko.

„Inflacja w Polsce dwa razy wyższa niż w strefie euro”

Eurostat podał, że roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w czerwcu 5,5 proc., co oznacza spadek z 6,1 proc. w maju. Oznacza to także, że ceny w Polsce rosną dwa razy szybciej niż w strefie euro, na co uwagę zwróciła ekonomistka Alicja Defratyka.



„Inflacja w Polsce jest dwa razy wyższa niż w strefie euro” – czytamy we wpisie.





Roczna inflacja w Unii Europejskiej wyniosła 6,4 proc. w czerwcu 2023 r., a w maju wyniosła 7,1 proc.



Najwolniej ceny rosną w Luksemburgu, w Belgii i w Hiszpanii. Tam inflacja wyniosła odpowiednio: 1 i 1,6 proc. dla dwóch ostatnich krajów. Liderem drożyzny pozostają Węgry, gdzie oficjalnie inflacja wyniosła 19,9 proc. Podium zamykają Słowacja i Czechy z wynikiem 11,3 i 11,2 proc. Polska uplasowała się na czwartym miejscu.



„W porównaniu z majem, roczna inflacja spadła w dwudziestu pięciu państwach członkowskich, w jednym pozostała stabilna, a w jednym wzrosła” – podał Eurostat. Najszybciej drożejące produkty w strefie euro to żywność, alkohol i tytoń. Ceny nośników energii także należą do najszybciej rosnących.



RadioZET.pl/Eurostat