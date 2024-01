Minister zapowiedział podwyżki na uczelniach. „Rozporządzenie w lutym”

Podwyżki dla nauczycieli stały się szczególnie gorącym tematem po zawetowaniu przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej, w której przewidziano wzrost wynagrodzeń o 30 procent. Co się odwlecze, to nie uciecze – zadeklarował rząd i zapowiedział, że podniesie pensje nauczycieli nieco później, ale z wyrównaniem od stycznia. Dotyczyć ma to zarówno pedagogów z przedszkoli, szkół podstawowych i średnich, jak i nauczycieli akademickich. O rozwiązaniach szykowanych dla tych ostatnich w audycji „Gość Radia ZET” opowiedział Dariusz Wieczorek, minister nauki i szkolnictwa.

Podwyżki dla nauczycieli akademickich. „Rozporządzenie jest przygotowywane”

- Od 1 stycznia, czekamy na budżet. Rozporządzenie jest przygotowywane – zapewnił w Radiu ZET Dariusz Wieczorek, pytany o to, kiedy pojawią się podwyżki płac dla nauczycieli akademickich.

Oglądaj

Podwyżki, zgodnie w wcześniejszymi zapowiedziami, mają wynieść 30 procent. Minister przypomniał, że obecnie profesorowie zarabiają minimum 7300 zł brutto, wynagrodzenie ma zostać wyraźnie podwyższone. - Kwota będzie podniesiona do ponad 9000 złotych – zapowiedział Wieczorek.

- Mam nadzieję, że rozporządzenie pojawi się na początku lutego – powiedział Gość Radia ZET. Minister wyjaśnił, że resort musi poczekać na podpisanie budżetu przez prezydenta Andrzeja Dudę, żeby móc realizować zawarte w nim postanowienia.

Pojawiały się głosy, że prezydent budżetu podpisać nie zamierza, co miałoby otworzyć drogę do wcześniejszych wyborów parlamentarnych. Poparcie dla PiS jednak systematycznie spada, ta opcja nie jest już chyba przez Zjednoczoną Prawicę rozpatrywana. Podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli są więc coraz bliższe.

Gdyby nie wcześniejsze weto prezydenta, nauczycieli cieszyliby się już z podwyżek, gdyż większe pieniądze otrzymaliby już w styczniu. Powiększenie wynagrodzeń zostanie jednak przeprowadzone w lutym, podwyżki opóźnią się więc o miesiąc lub dwa – może się okazać, że wyższe przelewy zaczną przychodzić dopiero w marcu. Zgodnie z zapowiedziami, podwyżki za styczeń i luty nie przepadną – nauczyciele otrzymają wyrównanie.

Źródło: Radio ZET