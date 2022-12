Nowa fabryka samochodów elektrycznych w Polsce. Znamy szczegóły

Mercedes-Benz zainwestuje w Polsce. W Jaworze powstanie fabryka produkująca samochody elektryczne. – Widzimy wyraźnie jak wielkie firmy technologiczne zmieniają swój paradygmat operacyjny. Dziś świat mierzy się z wyzwaniami po pandemii, wojną w Ukrainie i wyzwaniami technologicznymi – mówił premier po spotkaniu z przedstawicielami koncernu.

Tworzymy od strony podatkowej, regulacyjnej dla inwestorów najlepsze możliwe środowisko do inwestowania. To niezwykle ważne, bo to nowe miejsca pracy, setki - a w przyszłości, nawet najbliższej przyszłości - ponad tysiąc nowych miejsc pracy

Mateusz Morawiecki