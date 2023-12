Ostatni ruch rządu Morawieckiego. Zaskakująca zmiana w budżecie

Budżet na 2024 rok został niemal na ostatnią chwilę uzupełniony przez rząd Mateusza Morawieckiego o dodatkowe wydatki m.in. na rzecz mediów publicznych. W poniedziałek 11 grudnia gabinet PiS nie uzyskał wotum zaufania w Sejmie. Parlamentarzyści wybrali nowego premiera: Donalda Tuska.

Ostatnia autopoprawka rządu PiS. Zmiany w budżecie na 2024 rok

Chodzi o autopoprawkę do projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2024, czyli ustawy okołobudżetowej, przyjętą przez rząd Mateusza Morawieckiego w ubiegły piątek.

Gabinet PiS zaproponował zwiększenie puli pieniędzy dla uczelni wyższych. „Proponuje się, aby w roku 2024 skarbowe papiery wartościowe mogły być przekazane uczelni publicznej lub uczelni uprawnionej do finansowania na zasadach określonych dla uczelni publicznej także na działania związane z utrzymaniem i rozwojem potencjału dydaktycznego lub badawczego. Na te działania przewiduje się skarbowe papiery wartościowe o wartości do 1,7 mld zł. Będzie to dodatkowe wzmocnienie potencjału tych uczelni” – napisano w uzasadnieniu do autopoprawki.

Podobne wsparcie przewidziano dla przedsiębiorstw górniczych. W uzasadnieniu wyjaśniono, że w projekcie ustawy budżetowej na rok 2024 został określony limit wydatków dla podmiotów górnictwa węgla kamiennego w kategorii "dotacje celowe" na poziomie ponad 1,9 mld zł, w tym na dopłaty do redukcji zdolności produkcyjnych ma poziomie 904 mln zł. Dodano, że „radykalne spadki zarówno bieżących cen węgla, jak i długoterminowych prognoz cenowych spowodowały znaczny wzrost zapotrzebowania na środki budżetowe w roku 2024, w porównaniu do zakładanych potrzeb”.

Więcej pieniędzy otrzymają także media publiczne. Z autopoprawki wynika, że w 2024 roku możliwe będzie przekazanie skarbowych papierów na zwiększenie kapitału publicznego radia i telewizji. „Wartość nominalna nowo wyemitowanych skarbowych papierów wartościowych na ten cel nie może przekroczyć kwoty miliarda złotych” – wyjaśniono w uzasadnieniu.

Źródło: Radio ZET/PAP