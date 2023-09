„Podniesienie wieku emerytalnego nas nie ominie". Będziemy pracować dłużej?

Wiek emerytalny w Polsce stał się przedmiotem dyskusji zarówno przed wyborami parlamentarnymi, jak i referendum, w którym jedno z pytań dotyczyć będzie właśnie podwyższenia wieku emerytalnego. Zdaniem Krzysztofa Bosaka, który był gościem Polsat News, dłuższa praca jest nieunikniona.

Wiek emerytalny i tak zostanie podniesiony? „To nieuniknione”

Polityk Konfederacji odniósł się do deklaracji PiS dotyczącej przywrócenia emerytur stażowych. Kobiety mogłoby przejść na emeryturę po przepracowaniu 38 lat, a mężczyźni po 43 latach.

- Jeżeli to ma być adresowane do wszystkich pracowników, to jesteśmy zdecydowanie przeciwni, bo to jest de facto propozycja dalszego obniżania wieku emerytalnego. Kiedy mamy już w tej chwili jeden z najniższych wieków emerytalnych w całej Unii Europejskiej i mamy dramatycznie złe prognozy ZUS-u, co do tego, ile będzie emerytury - stwierdził Bosak.

Uważam, że niezależnie kto będzie w Polsce rządził, to nas to niestety nie ominie. Jeżeli ludzie żyją coraz dłużej, jeżeli mamy coraz większe wydatki, bo np. oczekiwany standard ochrony zdrowia rośnie, kto za to ma płacić? - Krzysztof Bosak

Zdaniem polityka wiek emerytalny należy wyrównać i podwyższyć. - Kobiety żyją dłużej i przechodzą na emerytury wcześniej. To powoduje, że otrzymują niższe emerytury, ale dodatkowo przede wszystkim to powoduje, że znaczną część swojego życia niestety są na tej emeryturze, a nie czynne zawodowo - zaznaczył.

Przypomnijmy, że wiek emerytalny – zdaniem Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju – powinien być wyższy. Stopniowe wyrównanie ustawowego wieku emerytalnego mężczyzn i kobiet oraz podwyższenie wieku emerytalnego do 67. roku życia znalazło się wśród rekomendacji OECD dla Polski.