Polska elektrownia jądrowa z ważną zgodą. „Nie spowoduje ponadnormatywnych emisji”

Elektrownia jądrowa w Lubiatowo-Kopalino w gminie Choczewo znalazła się o ważny krok bliżej rozpoczęcia budowy. Anna Moskwa przekazała PAP, że GDOŚ zakończył postępowanie i wydał decyzję środowiskową dla budowy i eksploatacji pierwszej elektrowni jądrowej. - Jest to milowy krok dla realizacji kluczowej z punktu widzenia bezpieczeństwa energetycznego inwestycji - zaznaczyła szefowa ministerstwa klimatu. Zgodnie z obecnym harmonogramem budowa rozpocznie się w 2026 roku, a pierwszy blok zostanie uruchomiony w 2033 roku. Energia jądrowa to jeden z elementów transformacji energetycznej prowadzącej do wygaszenia wykorzystywania paliw kopalnych, czyli węgla, ropy naftowej oraz gazu.

Pierwsza elektrownia jądrowa w Polsce z decyzją GDOŚ. „Milowy krok”

- W 2022 roku kupiliśmy za granicą 20 mln ton węgla. Kupujemy prawie cała ropę naftową do Polski, 80 procent zużywanego w Polsce gazu ziemnego. Koszty tego są astronomiczne. Na paliwa kopalne wydaliśmy w 2022 roku za granicą 200 mld zł. To jest kwota, którą Polska w zeszłym roku wysłała za granicę, jak nie do ruskich oligarchów, to do arabskich szejków, na zakup czegoś, co bezzwłocznie spaliliśmy, puściliśmy z dymem i kupujemy następne. Podzielmy tę kwotę na 40 mln Polaków – to jest 5000 zł na osobę. To kompletne szaleństwo – powiedział w podcaście „Biznes. Między wierszami” Marcin Popkiewicz.

Przygotowana przez GDOŚ decyzja środowiskowa wraz z załącznikami ma ponad 550 stron. Jedną z głównych konkluzji oceny jest to, że realizacja i eksploatacja elektrowni - przy zachowaniu wskazanych w raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko rozwiązań technicznych, technologicznych i organizacyjnych, a także przy spełnieniu środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia określonych w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - nie będzie wiązała się z wystąpieniem znaczącego negatywnego oddziaływania na środowisko.

Inwestycja nie będzie też znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000. Dodano, że nie pogorszy też stanu siedlisk przyrodniczych, siedlisk gatunków roślin i zwierząt oraz nie pogorszy integralności obszarów Natura 2000 lub ich powiązań z innymi obszarami.

Generalna Dyrekcja wskazała ponadto, że przedsięwzięcie nie wpłynie znacząco negatywnie na wody podziemne i powierzchniowe, w tym wody Morza Bałtyckiego. Eksploatacja elektrowni nie spowoduje ponadnormatywnych emisji gazów i pyłów do środowiska, ani nie będzie wiązała się z wprowadzaniem ponadnormatywnych dawek substancji promieniotwórczych do gleby i ziemi, wód oraz powietrza.

Postępowanie ws. wydania decyzji środowiskowe zostało wszczęte 5 sierpnia 2015 r., a postanowieniem z 21 maja 2016 roku GDOŚ określił zakres raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 13 maja 2022 r. spółka Polskie Elektrownie Jądrowe przedłożyła raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, liczący wraz z załącznikami ponad 19 tys. stron. Spółka złożyła też raport Espoo mający ponad 1 tys. stron, na potrzeby postępowania w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko. W toku prowadzonego przez GDOŚ postępowania spółka PEJ złożyła ponad 20 uzupełnień raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

21 września 2023 r. Westinghouse i Bechtel zawiązały konsorcjum na potrzeby projektowania i budowy pierwszej polskiej elektrowni jądrowej. W ocenie amerykańskich firm, umowa na zaprojektowanie elektrowni zostanie podpisana w przyszłym tygodniu.

PAP/Michał Boroń