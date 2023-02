Kilogram pomidorów za 100 złotych? „Kosztują tyle, co schab”

Inflacja nie przeszkodzi miłośnikom najprawdopodobniej najdroższych pomidorów w Polsce cieszyć się ich słodkim smakiem. Nie brakuje chętnych, by płacić w sklepach nawet 100 zł za kilogram małych pomidorków miodowych.

Pomidory biją rekordy cenowe

„Pomidory w Polsce w cenie schabu” – napisał dziennik „Fakt”, który prześledził ceny pomidorów miodowych. To odmiana sprowadzana do Polski z Holandii, która ma wiele zalet: pomidory są słodkie i szybko się nie psują. Trzeba za to jednak zapłacić niemałą cenę.

W sieci Frac kilogram takich pomidorków kosztuje 99,99 zł. Dziennik podał, że jeden pomidor wielkości koktajlowego trzeba było zapłacić 1,25 zł.

Dla porównana pomidorki cherry w Biedronce kosztują niecałe 14 zł za kg. Auchan sprzedaje je za nieco ponad 8 zł. „Najdroższe w tym sklepie malinowe mają cenę 24,99 zł/ kg. W Carrefourze przebijają je nieco pomidory daktylowe z ceną 31,96 zł/kg. Nawet bio pomidory żebrowane we frisco.pl kosztują 44,90 zł za kilogram” – czytamy w dzienniku. Pomidorki miodowe biją zatem wszelkie rekordy cenowe.

„Fakt” podał, że za wszystkie pomidory musimy dziś płacić więcej, zaś podwyżki sięgają 40 proc. ceny.

RadioZET.pl/”Fakt”