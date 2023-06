Prawie 2 tysiące złotych miesięcznie. W 2024 roku będą kolejne podwyżki

ZUS od nowego roku stanie się jeszcze większym wyzwaniem dla przedsiębiorców. Eksperci z FPP na podstawie rządowych prognoz przedstawili wyliczenia dotyczące składek na ZUS w przyszłym roku. Obciążenia wzrosną o ponad 12 proc.

Składki na ZUS 2024. Przedsiębiorców czeka kolejna podwyżka

Budżet na 2024 rok zakłada, że średnia płaca sięgnie 7794 zł brutto miesięcznie. To informacja niezbędna do wyliczenia składek na ZUS, gdyż standardową podstawą ich wymiaru jest 60 proc. tej kwoty przeciętnej pensji.

4676,4 zł stanowić będzie zatem podstawę wymiaru składek na ZUS. Od tej kwoty odlicza się składkę emerytalną, rentową, wypadkową, na Fundusz Pracy i chorobową. Z wyliczeń FPP wynika, że w 2024 r. z tytułu samych tylko ubezpieczeń społecznych będą zobowiązane do opłacania danin w kwocie 1594,18 zł miesięcznie. To o ponad 12 proc. więcej niż obecnie (podwyżka kwotowa wyniesie 175,7 zł miesięcznie). Będzie to zatem mniej dotkliwy wzrost składek na ZUS w bieżącym roku, choć w dobie galopującej inflacji może być to marne pocieszenie.

Na kwotę 1594,18 zł składają się:

• Składka emerytalna – 912,83 zł

• Składka rentowa – 374,11 zł

• Składka wypadkowa – 78,10 zł

• Składka na Fundusz Pracy – 114,57 zł

• Składka chorobowa – 114,57 zł (przedsiębiorca może zrezygnować z podlegania temu ubezpieczeniu).

- Przedstawione wyliczenia pomijają składkę zdrowotną – która po zmianach wprowadzonych w ramach tzw. Polskiego Ładu opłacana jest na odrębnych zasadach. Jej wielkość zależy od dochodu lub przychodu przedsiębiorcy, w zależności od wybranej przez niego formy opodatkowania. Minimalna kwota składki zdrowotnej, konieczna do opłacenia nawet w przypadku osiągnięcia niewielkiego zysku lub straty, uzależniona jest od poziomu płacy minimalnej – wyjaśnił Łukasz Kozłowski, główny ekonomista Federacji Przedsiębiorców Polskich (FPP).

Rząd zapowiedział, że od stycznia przyszłego roku minimalne wynagrodzenie, od którego uzależnia się wysokość składki zdrowotnej, może sięgnąć 4242 zł. FPP wyliczyło, że wobec podwyżki płacy minimalnej najniższa składka zdrowotna osiągnie poziom 381,71 zł. - Oznacza to, że przedsiębiorcy od 2024 roku będą płacić składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne w łącznej kwocie co najmniej 1975,96 zł. W praktyce większość z nich będzie opłacać wyższe składki – mówił ekspert FPP.

Podwyżki dopadną także tych, którzy korzystają z preferencyjnych warunków. Ci, którzy płacą mały ZUS, przez wzrost pensji minimalnej odnotują nawet 20 proc. podwyżki opłat.

Przedsiębiorcy apelują o zmianę w sposobie ustalania obciążeń składkowych. Zaznaczono, że te są zbyt dotkliwe dla najmniejszych przedsiębiorstw borykających się z wyższymi cenami energii, materiałów i innych usług, a zarazem są znacznie mniejszym obciążeniem dla bogatszych, większych firm.

„Ten zróżnicowany wpływ podwyżek składek na przedsiębiorców wynika z faktu, iż ich wysokość jest ustalana dla każdej firmy na identycznym poziomie – stąd zawsze dla wielu z nich będzie ona zbyt wysoka, a dla innej części natomiast zbyt niska. Aby uniknąć tych problemów, konieczna jest reforma obecnego systemu, który już wiele lat temu przestał się sprawdzać. Wysokość składek przedsiębiorców powinna zostać zindywidualizowana i powiązana z ich faktyczną sytuacją finansową. Tylko wtedy będą mogą one zostać ustalone na poziomie adekwatnym dla każdego przedsiębiorcy” – podsumowano w komunikacie FPP.

RadioZET.pl/FPP